Avtor:
A. P. K.

Ponedeljek,
22. 12. 2025,
12.57

56 minut

smučarski skakalec božične pesmi čarobni december čarobni december december glasba Žiga Jelar

Ponedeljek, 22. 12. 2025, 12.57

56 minut

Žiga Jelar izdal novo božično skladbo Smeh in toplina #video

A. P. K.

Žiga Jelar | Slovenski smučarski skakalec in glasbenik je po dveh letih izdal novo božično skladbo Smeh in toplina. | Foto Rok Maver

Slovenski smučarski skakalec in glasbenik je po dveh letih izdal novo božično skladbo Smeh in toplina.

Foto: Rok Maver

Smučarski skakalec in glasbenik Žiga Jelar je po dveh letih izdal novo pesem. Že tretjič v svoji karieri se je odločil za božično oziroma zimsko navdahnjeno skladbo z naslovom Smeh in toplina, ki jo je posnel s pomočjo znanih slovenskih glasbenih kolegov.

''Prazniki so čas, ko v ospredje pridejo veselje, smeh, radost in predvsem medsebojna toplina. Sam si močno želim, da bi bilo celo leto tako, ne samo decembra, v času obdarovanj. S tem v mislih sem napisal novo skladbo Smeh in toplina,'' je o novi božični skladbi povedal naš vrhunski športnik Žiga Jelar.

Oglejte si videospot za skladbo Smeh in toplina:

Skladbo, že svojo tretjo božično obarvano (še pred tem je izdal pesem Prijatelji in Naj sneži), je izdal le nekaj dni pred božičem: "Včasih storimo kaj narobe, drugače ali po svoje in moramo (si) dovoliti in znati odpuščati. V življenju se soočamo s prijetnimi in neprijetnimi situacijami, zato smo včasih primorani obrniti list in iti v novo poglavje, predani in nasmejani,'' je ob tem še povedal smučarski skakalec.

Novo božično skladbo izdal po dveh letih

Svojo novo skladbo je Jelar v svet poslal znova po dveh letih, saj je nazadnje leta 2023 izdal svoj albumski prvenec Brez pravil. Tudi tokratno skladbo je posnel v družbi izvrstnih slovenskih glasbenikov, basista Anžeta Langusa Petroviča, producenta in kitarista Jana Baruce, klaviaturista Mitje Bobiča, kitarista Marka Hrvatina in bobnarja Vida Ušeničnika. Glasbo je napisal skupaj z Anžetom Langusom Petrovičem, besedilo pa je njegovo lastno delo.

Žiga Jelar | Foto: Rok Maver Foto: Rok Maver

Za novo skladbo je Jelar posnel tudi božični videospot, ki gledalcu pričara toplino. Tudi tokrat so imeli zaradi natrpanosti urnika profesionalnega športnika časa za snemanje malo, a jim je vseeno uspelo.

Jelar prevzel vlogo fanta, ki v božičnem času spozna družino dekleta

Del videospota so posneli v glasbenem studiu v Detroitu v Ljubljani, kjer sta vlogi basista in bobnarja odigrala Martin Kolman in Uroš Zupan. Drugi del snemanja pa je potekal v praznično okrašeni hiši Jelarjevih družinskih prijateljev, kjer je Jelar prevzel vlogo fanta, ki prvič prav v božičnem času spozna družino dekleta, ki jo je tokrat odigrala Ana Guček. "Mislim da nam je uspel še en zelo lep projekt,'' je ob tem še svoje misli strnil Jelar.

Jelar je prevzel vlogo fanta, ki prvič prav v božičnem času spozna družino dekleta, ki jo je tokrat odigrala Ana Guček. | Foto: Rok Maver Jelar je prevzel vlogo fanta, ki prvič prav v božičnem času spozna družino dekleta, ki jo je tokrat odigrala Ana Guček. Foto: Rok Maver

