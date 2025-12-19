V Postojnski jami bodo od 25. do 30. decembra zasijale že 35. Žive jaslice. Tudi letošnje bodo obogatili nastopi profesionalnih pevcev, glasbenikov in lokalnih naturščikov. Jaslice povezuje 18 svetopisemskih prizorov, ob katerih se sprehodimo po božični zgodbi – vse od oznanjenja Zahariji do Jezusovega rojstva in zaključne glasbene točke v koncertni dvorani. Kot je ob predstavitvi poslovnih rezultatov povedal prvi mož in večinski lastnik družbe Postojnska jama Marjan Batagelj, je bila letošnja rast družbe Postojnska jama zelo dobra, obeta se celo rekord letnega obiska jame, čeprav k tovrstnemu rekordu v podjetju ne stremijo. "V glavni vlogi je vedno jama," še ob predstavitvi poudarja Batagelj, ki je za Siol.net razkril tudi, brez česa si ne predstavlja božiča in potrdil, da se je njihova družina pred nekaj meseci razveselila rojstva vnukinje.

Predstave 35. Živih jaslic bodo potekale vsak dan, vse od 25. do 30. decembra. V družbi Postojnska jama, ki upravlja z enim največjih slovenskih biserov, upajo, da bo največji podzemni božični dogodek na svetu tudi letos obiskalo od 22 do 23 tisoč obiskovalcev, večinoma iz tujine (iz okoli 53 držav), ki se bodo sprehodili po 1,5-kilometrski trasi v podzemlju ter na njej občudovali prizore iz zgodbe Jezusovega rojstva in naravnih lepot, ki jih ta naravna znamenitost ponuja. Še pred tem obiskovalce čaka približno 12-minutna vožnja s podzemnim vlakcem, ki obisk jame naredi še čarobnejši.

Več utrinkov Živih jaslic v Postojnski jami najdete v spodnji fotogaleriji

Tudi letos pri Živih jaslicah sodelujejo številni znani ustvarjalci, pevci in glasbeniki. Med njimi je Italijan Ivan Defabiani, ki ga najdemo ob vznožju Velike gore, kjer odpoje skladbo The Lord's Prayer. Na Veliki gori ob prizoru Oznanjenja blaženi Devici Mariji Ave Mario zapoje Hrvatica Leonarda Kavedžić.

Med drugimi nastopajočimi so še harfistka Dominika Kastelic, flavtistka Nika Može, tolkalist Gašper Rebec, čelistki Manca Meštrič in Tora Ackermann, priznana hrvaška čelistka Ana Miculinić ter rogistka Manca Božičnik. Sveto noč ob prizoru Jezusovega rojstva odpojeta Kira Štruc Jurički in Tara Demšar Toplak. V vlogi pastircev slovensko božično pesem Glej, zvezdice božje odpoje pet deklet: Tara Demšar Toplak, Nika Valenčič, Robyn Lazell, Tinkara Bučar in Anabela Kosanović.

Na dan bo potekalo 16 predstav, ponovitve pa bodo potekale vsakih 15 minut. Foto: Ana Kovač

Na zaključni glasbeni točki v koncertni dvorani obiskovalce pričakata vrhunska operna pevca, baritonist Domen Križaj in sopranistka Mojca Bitenc Križaj, ki odpojeta pesem The prayer.

Marjan Batagelj: Gre za sožitje narave v božičnem času

"Gre za posebno doživetje, kot neko darilo, ki nam ga daje jama, da se lahko pokaže v vsej svoji razkošnosti. Mi pa ji vračamo s temi vrhunskimi umetniki in lokalnimi naturščiki. To se zlije v neko celoto in zelo doživeto stvar. Ne gre niti za predstavo, gre za sožitje narave v tem božičnem času ljubezni in upanja. Ko gledaš vse te ljudi okoli sebe, nekako čutiš, da doživljajo in čutijo isto kot ti sam. Če to sporočilo prinašamo in predajamo svetu na površju, naj ga kar lepo vzamejo," je za Siol.net povedal direktor in večinski lastnik družbe Postojnska jama Marjan Batagelj.

Na uprizoritev Živih jaslic se pripravljajo praktično celo leto: "To je kar velik projekt marketinga in velikega dela tehničnega osebja, ki se začne praktično takoj, ko se zadnje jaslice končajo. Analiziramo, kaj bi naredili naslednje leto, in ocenimo, kdo bo prihodnje leto nadaljeval. Otroci namreč tudi zrastejo in jih moramo na avdicijah znova poiskati. V prvem delu izbiramo glasbo, kdo bo pel in ostale nastopajoče, avgusta pa imamo še zadnje avdicije, da vidimo, kdo nam še manjka. Nato pa sledi zelo intenzivna faza priprav v jeseni, ko že postavljamo scenografijo, kostumografijo, urejamo zvok in razsvetljavo. V tem času tudi že potekajo prve vaje v jami," nam potek priprav oriše Batagelj.

Prvi mož in večinski lastnik družbe Postojnska jama Marjan Batagelj v družbi žene Katja Dolenc Batagelj, izvršne direktorice marketinga v podjetju. Foto: Ana Kovač

"Nato pa pride obdobje od začetka decembra do jaslic, ko gre na polno in ne sme biti več napak. Danes, ko je potekala generalka, mislim, da tako dobre generalke še nismo imeli, kar dejansko kaže na to, da izkušnje imamo in predvidimo stvari. Konec koncev je to predstava pri devetih stopinjah Celzija, pri 90-odstotni vlažnosti in lahko si zamislite vse nastopajoče, kako se počutijo, ko pet ur navdušujejo vse obiskovalce," je še povedal predsednik upravnega odbora Postojnske jame Marjan Batagelj.

Batagelj: Ne iščem rekorda. Če se bo zgodil, se bo.

Na novinarski konferenci je Batagelj podrobneje predstavil celoletno poslovanje podjetja, ki je tudi letos zabeležilo rast. "Naša moč je v diverzifikaciji dejavnosti, ki nastaja že 15 let," je povedal Batagelj. "Med drugim je v primerjavi z letom 2010 letos cena vstopnice višja za 49 odstotkov, v Škocjanskih jamah pa za sto odstotkov," je tudi omenil Batagelj. Občini Postojna so letos nakazali več kot štiri milijone evrov. V družbi ocenjujejo, da bodo prihodke z lanskih dobrih 43 milijonov evrov letos povečali za devet odstotkov, na 46,9 milijona evrov. Njihov EBIT bo večji za 12 odstotkov in bo dosegel 18,7 milijona evrov. Za leto 2026 je Batagelj napovedal, da pričakujejo od tri- do petodstotno rast prihodkov.

"Leto je bilo izjemno, napovedali smo ga precej dobro. Tudi lani smo rekli, da bo dobro. To, da je rekordno, je postalo samo po sebi, saj mi za temi rekordi ne težimo," je povedal Marjan Batagelj. Foto: Ana Kovač

Prihodki od obiska Postojnske jame so zrasli za pet odstotkov

Prihodki podjetja iz finančnih naložb so v letošnjem letu zrasli za 33 odstotkov, od Vile Planinka za 27 odstotkov, od razstav za 14 odstotkov, od hotelirstva v Postojni za 12 odstotkov, od Vivarija za osem odstotkov, od Predjamskega gradu za sedem odstotkov, prihodki od obiska Postojnske jame za pet odstotkov, je podatke predstavil Batagelj in dodal, da je delež prodanih kart za ogled Postojnske jame pomenil 60 odstotkov vseh prodanih kart, včasih pa je ta znašal 76 odstotkov. Dodal je, da cen niso zviševali, ker so gostje cenovno občutljivi.

O izjemnem letu za postojnsko podjetje pa je spregovoril tudi za Siol.net: "Leto je bilo izjemno, napovedali smo ga precej dobro. Tudi lani smo rekli, da bo dobro. To, da je rekordno, je postalo samo po sebi, saj mi za temi rekordi ne težimo. V prvi vrsti želimo biti trajnostni z upravljanjem vrhunske naravne vrednote – kar Postojnska jama je in je ponos Slovenije. Po drugi strani pa pridemo do naše storitve, to so naši gostje, kjer pa moramo biti dejansko najboljši. Kombinacija enega in drugega nas pripelje tudi do teh res dobrih rezultatov, ki nam omogočajo vlaganja ter širšo družbeno odgovornost. Konec koncev tudi občina, ki je manjšinska lastnica, s tega naslova dobiva dobre dividende in želimo si, da bi šlo tako tudi v prihodnje," je še povedal Batagelj.

Družba Postojnska jama se v prihodnjem letu pripravlja tudi na velik prevzem, ob tem pa se v Cerknem intenzivno pripravljajo na gradnjo novega hotela, ki bo imel tudi stanovanja. V družbi načrtujejo, da bodo novi hotel, z 78 sobami za goste in 16 sobami za zaposlene ter 38 stanovanji, odprli decembra 2026.

Ob spremljavi vrhunskih glasbenikov in pevcev se v jami odvijejo svetopisemski prizori oviti v čarobno svetlobno kuliso. Foto: Ana Kovač

Kako družina Batagelj praznuje božič?

Kako pa večinski lastnik v družbi Postojnska jama in eden izmed najbogatejših Slovencev praznuje božič in preživlja božične praznike? "Mi ga praznujemo zelo krščansko, zelo povezano. Pravzaprav si ne predstavljam, da se za božič ne bi zbrala celotna družina. Ni važno kje, tudi če je hčera v Londonu ali pa smo v Sloveniji. Zdaj imamo tudi dve vnučki. Predvsem pa si želimo, da je ta mir v človeku tisto, kar ljudem največ pomeni. Če pa tukaj zraven dodamo še ljubezen med ljudmi, potem bi lahko rekli, da bi lahko imeli idealen svet. A četudi ga nimamo, moramo k njemu stremeti," je še razkril Marjan Batagelj in potrdil, da so se v družini pred nekaj meseci razveselili rojstva druge vnukinje.

Letošnji umetniški koncept Živih jaslic sta okoli Marijine arhetipske zgodbe zasnovala režiserka Lidija Bernik in producent Janez Jordan iz Magičnega gledališča Serpentes: "Razumeva jo kot odmev nekdanjega starodavnega sporočila velike boginje matere kot pripoved o božanski naravi ustvarjalnosti in materinstva ter njeni feminilni, sočutni dimenziji, ki jo pogosto potisnemo v ozadje moderne interpretacije božične pripovedi. Želiva, da jaslice postanejo prostor nežnosti in upanja, hkrati pa tudi prostor notranje preobrazbe," sta ob tem povedala.

Pri izvedbi sodeluje več kot 100 ustvarjalcev, ki oživijo 18 svetopisemskih prizorov. Foto: Ana Kovač

Za dve izmed nastopajočih bo to prvo sodelovanje: "Izkušnja je zanimiva"

Za dve izmed nastopajočih v Postojnski jami, hornistko Manco Božičnik in violončelistko Tora Ackermann, sodelovanje pri živih jaslicah pomeni lepo in koristno priložnost. Obe dekleti povesta, da gre za njuno prvo sodelovanje pri projektu, zato je zanju izkušnja zanimiva. Obe sta si želeli božično zgodbo izkusiti tudi iz druge strani – v vlogi nastopajočih – zato sta se prijavili na avdicijo.

Prizor svetih treh kraljev: letošnje jubilejne 35. Žive jaslice v Postojnski jami obiskovalcem ponujajo približno 90-minutno doživetje na kar petih kilometrih poti, ki vključuje tudi vožnjo z jamskim vlakcem in sprehod skozi najlepše dele jame. Foto: Ana Kovač

"Slišala sem, da potrebujejo hornista in sem se sama prijavila, s Postojnsko jamo stopila v kontakt in bila kasneje izbrana," pove hornistka Božičnik. O podobni izkušnji pove violončelistka Ackermann, ki se je na sodelovanje pri jaslicah prijavila prek svojega profesorja violončela.