Krimovke se vračajo

Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja bodo po slabih dveh mesecih nadaljevale nastope v ligi prvakinj. V 9. krogu jih čaka dvoboj proti zadnjeuvrščeni Soli z Norveške. Varovanke Žige Novaka norveško zasedbo pričakujejo dobro razpoložene in ciljajo na tretjo zmago. Dvoboj v Areni Stožice se bo začel v nedeljo ob 14. uri.

V dosedanjem poteku evropske sezone so Krimovke zabeležile dve zmagi, in sicer v petem in šestem krogu proti Bukarešti in Soli. Pred tem so izgubile proti Brestu, Podravki, Ikastu in Ferencvarosu, v zadnjih dveh krogih pa pred premorom zaradi svetovnega prvenstva še dvakrat proti Odenseju.

Vse to zadošča za sedmo mesto na razpredelnici skupine B. Blizu je še šestouvrščena Podravka s petimi točkami, na dnu pa so igralke Sole, ki so še brez točk.

