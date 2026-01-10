Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sobota,
10. 1. 2026,
8.31

Osveženo pred

23 minut

Rokometna liga prvakinj, 9. krog

Sobota, 10. 1. 2026, 8.31

23 minut

Rokometna liga prvakinj, 9. krog

Krimovke se vračajo

Avtor:
Š. L.

Krim bo v nedeljo nadaljeval s tekmami lige prvakinj.

Foto: Filip Barbalić

Krim bo v nedeljo nadaljeval s tekmami lige prvakinj.

Foto: Filip Barbalić

Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja bodo po slabih dveh mesecih nadaljevale nastope v ligi prvakinj. V 9. krogu jih čaka dvoboj proti zadnjeuvrščeni Soli z Norveške. Varovanke Žige Novaka norveško zasedbo pričakujejo dobro razpoložene in ciljajo na tretjo zmago. Dvoboj v Areni Stožice se bo začel v nedeljo ob 14. uri.

V dosedanjem poteku evropske sezone so Krimovke zabeležile dve zmagi, in sicer v petem in šestem krogu proti Bukarešti in Soli. Pred tem so izgubile proti Brestu, Podravki, Ikastu in Ferencvarosu, v zadnjih dveh krogih pa pred premorom zaradi svetovnega prvenstva še dvakrat proti Odenseju.

Vse to zadošča za sedmo mesto na razpredelnici skupine B. Blizu je še šestouvrščena Podravka s petimi točkami, na dnu pa so igralke Sole, ki so še brez točk.

Liga prvakinj, 9. krog

Sobota, 10. januar:

Nedelja, 11. januar:

Lestvici 

liga prvakinj
