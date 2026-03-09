Kanter etapni zmagovalec, Lamperti ostaja v vodstvu

Nemec Max Kanter (Astana) je zmagovalec druge etape 84. izvedbe kolesarske dirke Pariz - Nica. Kolesarji so tokrat med Eponom in Montargisom prevozili 187 kilometrov, zmagovalca pa je po pretežno ravninski trasi znova odločil sprint. Američan Luke Lamperti (EF Education - EasyPost) je zadržal skupno vodstvo.

Kmalu po začetku etape je nekaj kolesarjev šlo v beg, pozneje pa sta v ospredju ostala le Danec Casper Pedersen (Soudal Quick Step) in Francoz Mathis Le Berre (TotalEnergies). Toda tudi ta dva je glavnina ujela že približno 60 km pred ciljem.

Dvajset km pred ciljem je s skokom poskusil še Nizozemec Daan Hoole (Decathlon) in si privozil skoraj pol minute prednosti, imel še pet km pred ciljem 20 sekund naskoka, vendar je tudi njega glavnina pogoltnila 500 m pred ciljem.

Sledil je obračun sprinterjev, v tem pa je bil najmočnejši 28-letni Kanter, ki je dosegel svojo tretjo zmago, prvo v svetovni seriji. Avstralec Laurenc Pithie (Red Bull Bora Hansgrohe) je bil drugi, tretji pa Belgijec Jasper Stuyven (Soudal Quick Step).

Včerajšnji zmagovalec Lamperti je bil peti in zadržal skupno vodstvo. Enak čas ima tudi Belgijec Vito Braet (Lotto), Pithie je s šestimi sekundami zaostanka skupno tretji.

Med glavnimi favoriti za skupno zmago so Danec Jonas Vingegaard (Visma-LAB), Španec Juan Ayuso (Lidl-Trek) in Američan Brandon McNulty (UAE Emirates XRG), ki so vsi končali v času zmagovalca. Skupno je Ayuso šesti z osmimi sekundami zaostanka, McNulty 33., Vingegaard pa 55., oba imata 12 sekund zaostanka.

Edini Slovenec na tokratni preizkušnji, ki sodi v svetovno serijo, Luka Mezgec (Jayco Alula) je bil danes 130. s 34 sekundami zaostanka, skupno pa je 118. (+3:59).

Na tej osemetapni dirki ima Slovenija sicer dve skupni zmagi, leta 2022 je zmagal Primož Roglič, leta 2023 pa Tadej Pogačar. Zadnji dve izvedbi je dobil Američan Matteo Jorgenson.

S sedmimi zmagami je rekorder te dirke Irec Sean Kelly, petkrat je slavil Francoz Jacques Anquetil, po trikrat pa Belgijec Eddy Merckx, Nizozemec Joop Zoetemelk in Francoz Laurent Jalabert.

V torek kolesarje čaka 23,5 km dolga posamična vožnja na čas med Cosne-Cours-sur-Loirom in Pouilly-sur-Loirom.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: