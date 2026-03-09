Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Razlika med SDS in Gibanjem Svoboda vse manjša in manjša

Robert Golob, Janez Janša | Razlika med njunima strankama sta le dve odstotni točki. | Foto STA

Razlika med njunima strankama sta le dve odstotni točki.

Foto: STA

Dva tedna pred parlamentarnimi volitvami raziskava javnega mnenja, ki jo je za časnik Delo opravil inštitut Mediana, kaže, da bi izid volitev 22. marca lahko bil zelo izenačen. Razlika med vodilnima strankama, torej SDS in Gibanjem Svobodo je po omenjeni anketi le še dve odstotni točki. Anketa tudi kaže, da med 731 sodelujočimi le desetina vprašanih nima favorita, šest odstotkov pa jih ne bi izbralo nikogar, piše Delo.

Preference opredeljenih pa so se po anketi Mediane od zadnje februarske ankete precej prerazporedile. Najopazneje se je podpora zvišala Gibanju Svoboda. Marca je podpora stranki znašala 20,3 odstotka, februarja 16,2 odstotka, s čimer ostaja na drugem mestu, a je razlika med to stranko in še vedno vodilno SDS, ki je sicer tudi pridobila odstotno točko (marec 22,4, februar 21,2), precej manjša. Razlika med njima sta le dve odstotni točki.

Levica navzgor, NSi s SLS in Fokusom stagnira, SD in Demokrati navzdol 

Glede na omenjeno anketo se je Levica z Vesno prebila na tretje mesto. Februarja bi jo izbralo 5,6 odstotka vprašanih, zdaj pa 7,8 odstotka.

NSi s Fokusom in SLS ohranja izid preteklega merjenja, in sicer 6,4 odstotka. Za odstotno točko in pol se je izid znižal stranki SD (marec 5,6, februar 7,1), še bolj, za kar tri odstotne točke pa Demokratom Anžeta Logarja (marec 5,5, februar 8,5).

Upoštevajoč samo opredeljene anketirance, bi torej štiriodstotni parlamentarni prag prestopilo teh šest strank.

Kdo je najbolj priljubljen? 

Glede priljubljenosti politikov je na vodilnem mestu Medianine lestvice predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledi predsednik SD in minister za gospodarstvo Matjaž Han, na tretjem mestu pa je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

Najbolj navzgor, za štiri mesta, sta se premaknila zunanja ministrica Tanja Fajon, v katero je bilo usmerjene veliko pozornosti zaradi organizacije prevozov slovenskih turistov z Bližnjega vzhoda, in evropski poslanec Vladimir Prebilič. 

Na drugi strani je najbolj, za sedem mest, zdrsnil vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj. Mateju Tašnerju Vatovcu, nekdanjemu vodji poslanske skupine Levice, ki na soočenjih zdaj zastopa stališča SD, je ocena sicer najbolj zrasla, a to zadošča le za predzadnje mesto. Najbolj pa je ocena padla ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću, še piše Delo. 

Državni zbor, volitve
