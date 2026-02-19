Še do včeraj tesni prijatelji, danes pa razkol

Po ugotovitvah raziskave, ki so jo izvedli pri spletnem časopisu Politico, se Kanada vse bolj odmika od ZDA. Medtem ko Američani ohranjajo pozitiven odnos do Kanade, Kanadčani svojo južno sosedo vse bolj vidijo kot vir nestabilnosti in kot nezanesljivo zaveznico.

Presenetljivo je, da skoraj polovica Kanadčanov (48 odstotkov) meni, da so ZDA pod vodstvom Donalda Trumpa večja grožnja svetovnemu miru kot Rusija (29 odstotkov). Večina vprašanih (67 odstotkov) verjame, da ZDA svoje zaveznike v svetu prej izzivajo kot podpirajo.

V iskanju novih partnerstev

Zaradi trgovinske vojne in negotovosti premier Mark Carney spodbuja zmanjšanje odvisnosti od ZDA, saj 58 odstotkov Kanadčanov meni, da ZDA niso zanesljiva zaveznica.

Več kot polovica (57 odstotkov) bi se jih celo raje zaneslo na Kitajsko kot na Trumpovo Ameriko. Prav tako se povečuje zanimanje za močnejše vezi z EU in drugimi globalnimi silami.

Trump kot jabolko spora

Več kot dve tretjini vprašanih verjameta, da Trump aktivno išče konflikte z drugimi državami. To mnenje delijo celo kanadski konservativni volivci (57 odstotkov), ki so tradicionalno naklonjeni tesnim vezem z južno sosedo.

Napetosti pa niso le politične. Število obiskov Kanadčanov v ZDA je močno upadlo, turisti in upokojenci pa raje izbirajo druge destinacije.

Kljub trenutnemu hladu pa ostaja kanček optimizma, saj 49 odstotkov vprašanih verjame, da si bodo odnosi po Trumpovem odhodu opomogli. Precej manj (29 odstotkov) jih je sicer prepričanih, da je škoda trajna in da poti nazaj ni.