Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Četrtek,
19. 2. 2026,
13.32

Osveženo pred

34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Mark Carney Donald Trump odnosi državljani anketa Kanada ZDA

Četrtek, 19. 2. 2026, 13.32

34 minut

Še do včeraj tesni prijatelji, danes pa razkol

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
ameriško-kanadska zastava | Napetosti niso le politične. Število obiskov Kanadčanov v ZDA je močno upadlo, turisti in upokojenci pa raje izbirajo druge destinacije. | Foto Guliverimage

Napetosti niso le politične. Število obiskov Kanadčanov v ZDA je močno upadlo, turisti in upokojenci pa raje izbirajo druge destinacije.

Foto: Guliverimage

Po ugotovitvah raziskave, ki so jo izvedli pri spletnem časopisu Politico, se Kanada vse bolj odmika od ZDA. Medtem ko Američani ohranjajo pozitiven odnos do Kanade, Kanadčani svojo južno sosedo vse bolj vidijo kot vir nestabilnosti in kot nezanesljivo zaveznico.

Presenetljivo je, da skoraj polovica Kanadčanov (48 odstotkov) meni, da so ZDA pod vodstvom Donalda Trumpa večja grožnja svetovnemu miru kot Rusija (29 odstotkov). Večina vprašanih (67 odstotkov) verjame, da ZDA svoje zaveznike v svetu prej izzivajo kot podpirajo.

V iskanju novih partnerstev

Zaradi trgovinske vojne in negotovosti premier Mark Carney spodbuja zmanjšanje odvisnosti od ZDA, saj 58 odstotkov Kanadčanov meni, da ZDA niso zanesljiva zaveznica.

Več kot polovica (57 odstotkov) bi se jih celo raje zaneslo na Kitajsko kot na Trumpovo Ameriko. Prav tako se povečuje zanimanje za močnejše vezi z EU in drugimi globalnimi silami.

Donald Trump
Novice Trump zagrozil Kanadi s stoodstotnimi carinami

Trump kot jabolko spora

Več kot dve tretjini vprašanih verjameta, da Trump aktivno išče konflikte z drugimi državami. To mnenje delijo celo kanadski konservativni volivci (57 odstotkov), ki so tradicionalno naklonjeni tesnim vezem z južno sosedo.

Napetosti pa niso le politične. Število obiskov Kanadčanov v ZDA je močno upadlo, turisti in upokojenci pa raje izbirajo druge destinacije.

Kljub trenutnemu hladu pa ostaja kanček optimizma, saj 49 odstotkov vprašanih verjame, da si bodo odnosi po Trumpovem odhodu opomogli. Precej manj (29 odstotkov) jih je sicer prepričanih, da je škoda trajna in da poti nazaj ni.

Donald Trump
Novice Trump grozi z blokado odprtja mostu med Kanado in ZDA
Donald Trump
Novice Trump zagrozil Kanadi: Storili bomo nekaj zelo velikega
Donald Trump
Novice Tajni sestanki Trumpovih uradnikov z gibanjem za odcepitev Alberte: 500 milijard v igri
Mark Carney, Xi Jinping
Novice Kanada in Kitajska pozdravili krepitev odnosov med državama
Mark Carney Donald Trump odnosi državljani anketa Kanada ZDA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.