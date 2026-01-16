Kanadski premier Mark Carney je na današnjem srečanju s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom v Pekingu pozdravil novo strateško partnerstvo med državama, ki sta se v zadnjih letih zapletli v več diplomatskih in trgovinskih sporov. Tudi Xi je ocenil, da so odnosi med državama dosegli prelomnico.

"Skupaj lahko nadgradimo najboljše iz preteklih odnosov in ustvarimo nove (odnose), prilagojene novim globalnim realnostim," je na srečanju povedal Carney. Prepričan je, da bi morala biti sodelovanje in povezovanje temelj novega strateškega partnerstva med Kanado in Kitajsko. Med področji, na katerih bi državi lahko hitro okrepili sodelovanje, je navedel kmetijstvo, energetiko in finance, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Razvijanje odnosov med država v interesu obeh

Tudi Xi je pozdravil krepitev odnosov med državama in dejal, da so ti dosegli prelomnico na zadnjem srečanju ob robu oktobrskega vrha Azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja (Apec). "Lahko rečemo, da je naše lansko srečanje odprlo novo poglavje v izboljšanju odnosov med Kitajsko in Kanado," je dejal in poudaril, da je zdravo in stabilno razvijanje odnosov med državama v interesu obeh.

Odnosi med Kanado in Kitajsko so se poslabšali leta 2018, ko je Kanada na podlagi naloga ZDA aretirala hčer ustanovitelja Huaweija. Kitajska je v povračilnem ukrepu pridržala dva Kanadčana zaradi obtožb vohunjenja. V naslednjih letih sta državi uvedli medsebojne carine, Kitajska pa je bila obtožena tudi vmešavanja v kanadske volitve.