Razkrili skrivne kitajske načrte v podzemlju evropske prestolnice

Kitajska bo v okviru svojega novega "superveleposlaništva" v Londonu zgradila podzemne prostore le nekaj metrov od optičnih kablov, ki prenašajo nekatere najobčutljivejše britanske informacije. Načrte za podzemno sobo in druge prostore so pred javnostjo skrbno skrivali, poroča britanski The Telegraph.

Načrti za podzemne prostore pod predlagano 22 tisoč kvadratnih metrov veliko diplomatsko stavbo na mestu nekdanje kraljeve kovnice so bili zaradi strahu pred vohunskim centrom že popravljeni.

Kitajska je samo za zemljišče, kjer naj bi stalo superveleposlaništvo, že leta 2018 plačala 294 milijonov evrov. Foto: David Chipperfield Architects Toda glede na dokumente, ki jih je videl The Telegraph, Peking še vedno načrtuje, da bo pod veleposlaništvom uredil 208 kletnih sob, od katerih bi nekatere lahko njihovim operativcem olajšale vohunjenje.

Posebej skrb vzbujajoča naj bi bila soba, ki bo po načrtih stala neposredno ob obtičnih kablih, po katerih se med drugim prenašajo vsi podatki iz londonske finančne četrti, pa tudi drugi občitljivi poslovni in osebni podatki več milijonov ljudi.

Načrti, ki kažejo, da so občutljivi optični kabli oddaljeni le 1,7 metra od zunanjega roba veleposlaništva, kjer naj bi potekala celo gradbena dela. Foto: David Chipperfield Architects Dodatno skrb vzbujajo načrti, ki kažejo, da bi zunanjo steno prostora, ki leži neposredno ob omenjenih kablih, porušili in ponovno zgradili.

Starmer pod pritiskom kitajskega predsednika

Britanski premier Keir Starmer naj bi se nagibal k temu, da bi vlada prižgala zeleno luč za kitajsko veleposlaništvo. Foto: Reuters Pričakuje se, da bo britanski premier Keir Starmer načrtom dal zeleno luč pred svojim potovanjem na Kitajsko konec tega meseca, ko se bo tam srečal s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom.

Dominic Cummings, nekdanji glavni svetovalec bivšega premiera Borisa Johnsona, trdi, da sta ga domači obveščevalni službi MI5 in MI6 opozorili, da Kitajska "poskuša zgraditi vohunski center pod veleposlaništvom".

Alicia Kearns, ministrica za nacionalno varnost v senci, pa opozarja, da bi odobritev Kitajski dala "izstrelišče za ekonomsko vojskovanje v osrčju osrednjega živčnega sistema naše kritične nacionalne infrastrukture", poroča The Sun.

Dodala je: "načrti razkrivajo skriti prostor, ki poteka tik ob optičnih kablih, ki so ključni za mesto in Canary Wharf (pomembno finančno okrožje v Londonu, op. a.)."

Nedavni primeri vohunjenja Kitajcev

Kitajska je na lovu za disidenti, ki živijo v Veliki Britaniji. Foto: Reuters Skupina laburističnih poslancev je zato pozvala vlado, naj zavrne kitajski načrt za gradnjo mega veleposlaništva v Londonu.

Devet poslancev je v pismu ministru za skupnosti Stevu Reedu navedlo varnostne pomisleke in opozorilo, da bi lahko veleposlaništvo uporabili za "stopnjevanje ustrahovanja" kitajskih disidentov.

Poslanci, vključno s Sarah Champion, ki je članica skupnega parlamentarnega odbora za nacionalno varnostno strategijo, so dejali, da so pomisleki glede kitajskih načrtov "znatni in nerešeni".

Navajajo nedavne primere kitajskega vohunjenja, vmešavanja in obljub nagrad za informacije proti prebivalcem Hongkonga, ki prebivajo v Združenem kraljestvu.

Opozarjajo tudi na "dejstvo, da bi bilo to veleposlaništvo nad občutljivo infrastrukturo, ki ima ključni pomen tako za gospodarsko kot nacionalno varnost Združenega kraljestva".

Peking opozarja na posledice, če načrtov ne bi odobrili

Kljub pomislekom sta obveščevalni službi MI5 in MI6 lani odobrili kontroverzni načrt za kitajsko veleposlaništvo.

Iz Pekinga naj bi premierja Starmerja že prej opozorili, da se bo soočil s "posledicami", če načrti ne bodo odobreni, saj je vrsta zamud že močno upočasnila projekt gradnje novega veleposlaništva, ki naj bi bilo največje v Evropi.

Kitajska je zemljišče za veleposlaništvo kupila že leta 2018. Za 215.280 kvadratnih metrov veliko zemljišče je plačala 294 milijonov evrov.

Kitajci niso želeli razkriti načrtov za notranje prostore

V britanski vladi so se že od samega začetka sprožili alarme, saj so varnostni strokovnjaki takoj opozorili, da se občutljiva lokacija za veleposlaništvo nahaja v bližini ključnih komunikacijskih kablov, ki jih uporabljajo banke in vladne pisarne, zaradi obstaja velika nevarnost za prisluškovanje.

Še bolj so se bojazni okrepile, ko je Kitajska zavrnila predajo celotnih notranjih načrtov veleposlaništva, češ da "ni primerno" razkriti razporeditve posameznih prostorov.

Nadaljnji pomisleki, da bi se novo veleposlaništvo lahko uporabljalo kot "vohunski center", so se pojavili, potem ko so diplomatski viri razkrili, da bo stavba nudila nastanitev za več kot 200 kitajski obveščevalnih operativcev.