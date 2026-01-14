Oven

Ljubezen med vami in določeno osebo bo še vedno cvetoča. Zdelo se vam bo, da ste tako zaljubljeni kot že dolgo ne. Vaših občutkov danes skorajda ne bo mogoče opisati z besedami. Čustvena razpoloženost bo neverjetna. Samski boste razmišljali o določeni osebi, ki vas je v preteklosti prizadela.

Bik

Velika večina vezanih predstavnikov tega znamenja bo danes obremenjena s preteklostjo. Nostalgija bo v zraku. Samski boste današnji dan začeli z razmišljanjem o svoji prihodnosti in zastavljenih ciljih ter o svojih možnostih, ki jih imate za napredek v ljubezni. Večer bo minil mirno in brez posebnosti.

Dvojčka

Znašli ste se v obdobju, ko se nikakor ne morete pohvaliti z napredkom in dobro voljo. Tudi danes boste samo slabe volje ali pa boste pričakovali neko rešitev, ki je ne bo od nikjer. Že kmalu se bodo razmere zelo izboljšale, tako da lahko že sedaj razmišljate o novih dolgoročnih načrtih.

Rak

Vaše finančno področje se bo znašlo v novi dimenziji. Odločili se boste za novo tehnologijo, ki vam bo pomagala povečati vaše bančno stanje. Morda boste investirali na internetu ali pa boste poskusili nove načine poslovanja. Karkoli boste poskusili, bo dobro za vašo finančno prihodnost. Pričakujte srečen preboj.

Lev

Partnerjevo vedenje se vam bo dopoldne zdelo malce čudno. Pomirite ga in mu dajte vedeti, da vam lahko zaupa. Skozi dan boste čutili, kako se vez med vama krepi. Večer bosta preživela v postelji, prav tako pa boste poskrbeli za romantiko. V zraku bo pravo vzdušje. Samski boste dan preživeli s prijatelji.

Devica

Odkrili boste nov interes in ko boste prepričani, da bi se radi učili o tem, tudi začnite, saj boste neznansko uživali. Čeprav boste pri sebi navdušeni za ljubezen in odločeni, da boste res naredili, kar je potrebno, bo danes ostalo le pri namenu. Ne boste najbolj v stiku z realnostjo.

Tehtnica

Imeli boste priložnost nekomu pomagati, a se boste temu želeli izogniti. Ne bo šlo za to, da ne bi bili prijazna oseba. Enostavno pa ne želite več, da bi vas ljudje izkoriščali, saj vas potem ne cenijo zaradi vaših dejanj. Pomoč nekomu vam drugače da dober občutek. Zapomnite si, večina bo vaš trud cenila.

Škorpijon

To bo čas, ko bo komunikacija z ljudmi nadvse pomembna. Čeprav se bo morda zdelo, da vas drugi ne poslušajo, se izogibajte uporabi sarkazma ali drugih obrambnih taktik in bodite preprosto prijazni. Potrudite se in bodite jasni, to se bo poznalo in bo ekstremno dragoceno na dolgi rok.

Strelec

Pričakujte spremembe. Čakajo vas zahtevnejša komunikacija in posli, ki bodo zahtevali dobro informiranost in pripravljenost na prilagajanje drugim ljudem. Nenehno boste morali pomagati drugim in jim deliti nasvete. Posvetite se svojim konjičkom, tako boste veliko bolj izpolnjeni in mirni.

Kozorog

Končno boste odprli novo poglavje v svojem življenju. S preteklostjo boste popolnoma pometli. Predali se boste svojemu partnerju. Zavedanje o tem, da je on pravi, vas bo doletelo šele danes. Čutili boste, kako se sreča vrača v vaše življenje. Samski boste danes prejeli sporočilo, ki vas bo presenetilo.

Vodnar

Družabni dogodki vam bodo ukradli veliko prostega časa, a boste našli način, da boste združili prijetno s koristnim. Potrudite se, da vaše družinsko življenje zaradi tega ne bo trpelo. Morda vašemu partnerju ne bodo všeč bučne zabave, a ga boste uspeli nagovoriti, da se vam bo pridružil.

Ribi

Danes bodite še posebej varčni, ne posojajte denarja in odložite nenačrtovane stroške. Določenih stvari ne boste jasno videli, obstaja pa tudi nevarnost lahkomiselnih in hitrih odločitev. Bodite vztrajni in ne odnehajte tudi, ko boste izgubili upanje. Primanjkovalo vam bo gotovosti in zaupanja vase.