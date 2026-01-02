ZDA: Kitajske vojaške vaje okoli Tajvana po nepotrebnem povečujejo napetosti

Kitajske vojaške vaje v okolici Tajvana "po nepotrebnem povečujejo napetosti" v regiji, je v četrtek sporočilo ameriško zunanje ministrstvo in pozvalo Peking, naj "preneha z vojaškim pritiskom", poročajo tuje tiskovne agencije.

"Kitajske vojaške dejavnosti in retorika do Tajvana in drugih držav v regiji po nepotrebnem stopnjujejo napetosti. Peking pozivamo, naj bo zadržan, preneha z vojaškim pritiskom na Tajvan in se namesto tega vključi v smiseln dialog," je sporočil tiskovni predstavnik State Departmenta Tommy Pigott.

Kot je dodal, ZDA podpirajo mir in stabilnost v Tajvanski ožini in "nasprotujejo enostranskim spremembam statusa quo, vključno s silo ali prisilo", poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Kitajska, ki Tajvan šteje za del svojega ozemlja, je v začetku tedna izvedla vojaške vaje v vodah okoli Tajvana. Kitajska vojska je izvedla simulacijo zavzetja Tajvana in blokade njegovih ključnih pristanišč. V obsežnih vojaških vajah je sodelovalo več deset lovskih letal ter ladij kitajske mornarice in obalne straže.

Peking je vaje začel po tem, ko so ZDA sredi decembra napovedale prodajo orožja Tajvanu v vrednosti več kot 11 milijard dolarjev.