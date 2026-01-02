Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ka. N., STA

Petek,
2. 1. 2026,
11.21

Osveženo pred

39 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
ZDA Kitajska Tajvan vaje

Petek, 2. 1. 2026, 11.21

39 minut

ZDA: Kitajske vojaške vaje okoli Tajvana po nepotrebnem povečujejo napetosti

Avtorji:
Ka. N., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Tajvan | Foto Reuters

Foto: Reuters

Kitajske vojaške vaje v okolici Tajvana "po nepotrebnem povečujejo napetosti" v regiji, je v četrtek sporočilo ameriško zunanje ministrstvo in pozvalo Peking, naj "preneha z vojaškim pritiskom", poročajo tuje tiskovne agencije.

"Kitajske vojaške dejavnosti in retorika do Tajvana in drugih držav v regiji po nepotrebnem stopnjujejo napetosti. Peking pozivamo, naj bo zadržan, preneha z vojaškim pritiskom na Tajvan in se namesto tega vključi v smiseln dialog," je sporočil tiskovni predstavnik State Departmenta Tommy Pigott.

Kot je dodal, ZDA podpirajo mir in stabilnost v Tajvanski ožini in "nasprotujejo enostranskim spremembam statusa quo, vključno s silo ali prisilo", poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Kitajska, ki Tajvan šteje za del svojega ozemlja, je v začetku tedna izvedla vojaške vaje v vodah okoli Tajvana. Kitajska vojska je izvedla simulacijo zavzetja Tajvana in blokade njegovih ključnih pristanišč. V obsežnih vojaških vajah je sodelovalo več deset lovskih letal ter ladij kitajske mornarice in obalne straže.

Peking je vaje začel po tem, ko so ZDA sredi decembra napovedale prodajo orožja Tajvanu v vrednosti več kot 11 milijard dolarjev.

Vlak Kitajska
Novice Impresiven inženirski podvig sodobnega časa: Kitajci dosegli nerazumljivo #video
Vojaška vaja
Novice Kitajska ne odneha: izstrelili več raket, napotili več deset lovskih letal in mornariških plovil
Tajvan
Novice Napetosti okoli Tajvana naraščajo, kitajske sile začele vojaške vaje: "To je resno opozorilo"
ZDA Kitajska Tajvan vaje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.