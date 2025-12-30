Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Torek,
30. 12. 2025,
9.10

Osveženo pred

31 minut

Kitajska železnice vlak

Impresiven inženirski podvig: kitajsko omrežje hitrih železnic preseglo več kot 50 tisoč kilometrov #video

Avtor:
K. M.

Kitajsko omrežje hitrih železnic se izjemno hitro širi. Trenutno njegova dolžina z novo odprtimi odseki znaša več kot 50 tisoč kilometrov, poroča Newsweek. To pomeni, da kitajski sistem hitrih železnic zdaj presega skupno dolžino vseh drugih omrežij hitrih železnic na svetu skupaj.

Razvoj kitajskega omrežja hitrih železnic, ki je postavilo svetovne rekorde, se pogosto pripisuje centraliziranemu načrtovanju, standardizaciji železniške infrastrukture in močnim državnim naložbam. Obseg in hitrost širitve v le nekaj desetletjih sta projekt uvrstila med najimpresivnejše inženirske podvige sodobnega časa.

Odprli novo progo, dolgo 299 kilometrov

Hkrati kitajska prevlada v regiji jasno kaže, kako zelo se druge države trudijo razviti lastne hitre železniške povezave, ki naj bi spodbudile povezljivost, turizem in trgovino.

Po lokalnih poročilih je kitajsko omrežje hitrih železnic preseglo mejo 50 tisoč kilometrov, zahvaljujoč odprtju nove proge med Xi'anom in Yan'anom. Novi 299-kilometrski odsek bo potovanje med mestoma skrajšal s približno dveh ur na samo eno uro. 

Kitajska državna železniška skupina je v ponedeljek sporočila, da hitre železniške proge zdaj pokrivajo 97 odstotkov kitajskih mest z več kot 500 tisoč prebivalci in da kitajsko omrežje predstavlja več kot 70 odstotkov od 65 tisoč kilometrov hitrih železnic na svetu.

Med najpomembnejšimi progami sta sicer več kot dva tisoč kilometrov dolga proga Peking–Guangzhou, ki povezuje prestolnico z veliko pristaniško metropolo v bližini Hongkonga, in proga Peking–Šanghaj. Progo oskrbujejo vlaki Fuxing, ki lahko v rednih linijah dosežejo hitrosti do 350 kilometrov na uro.

Testirajo novo generacijo vlakov

Kitajska trenutno testira tudi novo generacijo vlakov, ki bi še bolj skrajšali potovalne čase med večjimi urbanimi središči. Eden od teh je model CR450. 

Peking je napovedal načrte za širitev kitajskega omrežja hitrih železnic na skupno 70 tisoč kilometrov do leta 2035.

