Kitajsko omrežje hitrih železnic se izjemno hitro širi. Trenutno njegova dolžina z novo odprtimi odseki znaša več kot 50 tisoč kilometrov, poroča Newsweek. To pomeni, da kitajski sistem hitrih železnic zdaj presega skupno dolžino vseh drugih omrežij hitrih železnic na svetu skupaj.

Razvoj kitajskega omrežja hitrih železnic, ki je postavilo svetovne rekorde, se pogosto pripisuje centraliziranemu načrtovanju, standardizaciji železniške infrastrukture in močnim državnim naložbam. Obseg in hitrost širitve v le nekaj desetletjih sta projekt uvrstila med najimpresivnejše inženirske podvige sodobnega časa.

In just two days, China opened three new high-speed rail lines totaling 1,082 km. #ChinaSpeed



🗓️ Dec 22:

🚄 Guangzhou-Zhanjiang: 401 km

🚄 Shantou-Shanwei: 162 km



🗓️ Dec 23:

🚄 Baotou-Yinchuan: 519 km



Among the new lines, the second has beautiful coastal views. https://t.co/2RIJH9Af0s pic.twitter.com/ujrrEg9he2 — Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) December 23, 2025

Odprli novo progo, dolgo 299 kilometrov

Hkrati kitajska prevlada v regiji jasno kaže, kako zelo se druge države trudijo razviti lastne hitre železniške povezave, ki naj bi spodbudile povezljivost, turizem in trgovino.

Po lokalnih poročilih je kitajsko omrežje hitrih železnic preseglo mejo 50 tisoč kilometrov, zahvaljujoč odprtju nove proge med Xi'anom in Yan'anom. Novi 299-kilometrski odsek bo potovanje med mestoma skrajšal s približno dveh ur na samo eno uro.

Kitajska državna železniška skupina je v ponedeljek sporočila, da hitre železniške proge zdaj pokrivajo 97 odstotkov kitajskih mest z več kot 500 tisoč prebivalci in da kitajsko omrežje predstavlja več kot 70 odstotkov od 65 tisoč kilometrov hitrih železnic na svetu.

Med najpomembnejšimi progami sta sicer več kot dva tisoč kilometrov dolga proga Peking–Guangzhou, ki povezuje prestolnico z veliko pristaniško metropolo v bližini Hongkonga, in proga Peking–Šanghaj. Progo oskrbujejo vlaki Fuxing, ki lahko v rednih linijah dosežejo hitrosti do 350 kilometrov na uro.

Testirajo novo generacijo vlakov

Kitajska trenutno testira tudi novo generacijo vlakov, ki bi še bolj skrajšali potovalne čase med večjimi urbanimi središči. Eden od teh je model CR450.

Peking je napovedal načrte za širitev kitajskega omrežja hitrih železnic na skupno 70 tisoč kilometrov do leta 2035.