Enega najhitrejših vlakov na svetu ustavil labod

Na svetovno znanem japonskem železniškem omrežju hitrih vlakov shinkansen, ki veljajo za ene najbolj točnih in varnih hitrih vlakov na svetu, je labod na železniških tirih danes povzročil zamudo, je sporočil upravitelj omrežja.

Strojevodja je nenadoma opazil laboda na železniških tirih v severovzhodni prefekturi Miyagi in vlak pravočasno ustavil, je po poročanju japonske tiskovne agencije Kyodo sporočil upravitelj. Dodal je, da ptica ni bila poškodovana. So pa imeli zamudo trije hitri vlaki, zaradi česar je bilo prizadetih okoli 1300 potnikov, poročanje japonske agencije povzema nemška dpa.

Omrežje povezuje največja mesta na otokih Honšu in Kjušu, vlaki pa dosežejo hitrost do 320 kilometrov na uro.