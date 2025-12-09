Danes se Maribor tiho poslavlja od labodke Oli, ki je bila več kot le prebivalka ob Dravi, sporočajo na strani Visit Maribor na Facebooku. Opisali so jo kot pogumno labodko, ki je s svojo eleganco krasila razglednice, navdihovala fotografe in postala simbol miru, ki ga reka prinaša mestu.

Oli je dvakrat prestopila prag zavetišča, saj je bila ranjena in potrebovala oskrbo. Vsakič znova se je borila. "Borila se je dlje, kot bi si kdo mislil, in s svojo nežno prisotnostjo povezala našo skupnost," so zapisali Mariborčani.

Pravijo, da njena zgodba opominja na pomembno resnico, da so "labodi naši sostanovalci ob Dravi. Fotogenični, ponosni, čudoviti – a divji."

Podarjajo, da mora biti naš odnos do njih spoštljiv, ob tem pa jih ne smemo hraniti, saj zanje skrbijo strokovne službe. Ne približujmo se jim, ampak jih raje opazujmo z razdalje, ki spoštuje njihov svet.

"Za tvoj mir, tvoj pogum in vse trenutke, ki si jih poklonila našemu mestu. Hvala, Oli," so prebivalci Maribora sklenili zapis v spomin na Oli.

Z ganljivim zapisom so se od Oli poslovili tudi v veterinarski ambulanti, kjer so jo zdravili.