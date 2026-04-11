Avtor:
J. L.

Sobota,
11. 4. 2026,
22.00

Osveženo pred

1 ura, 32 minut

Kaos v evropski državi: tretjina črpalk brez goriva

Irska stavka nafta gorivo | Protesti prevoznikov in kmetov so v središču Dublina povzročili večdnevne prometne zastoje in dodatno zaostrili krizo z oskrbo goriva na Irskem. | Foto Guliverimage

Protesti prevoznikov in kmetov so v središču Dublina povzročili večdnevne prometne zastoje in dodatno zaostrili krizo z oskrbo goriva na Irskem.

Foto: Guliverimage

Resna prometna in energetska kriza pretresa Irsko. Zaradi protestov proti visokim cenam goriva so blokirani rafinerija, terminali in ključne prometnice, brez goriva je že več kot tretjina bencinskih servisov, pritisk pa čutijo tudi nujne službe.

Irska se je znašla v kaosu, ki ga je sprožil skok cen goriva po zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu. Protesti prevoznikov in kmetov so v več delih države blokirali ključne dostopne poti, posledice pa so hitro postale vidne po vsej državi.

Po podatkih organizacije Fuels for Ireland je brez goriva ostalo že nekaj več kot tretjina od približno 1.600 bencinskih servisov. Direktor organizacije Kevin McParlan je za irsko televizijo RTÉ opozoril: "V Republiki Irski je 1.600 bencinskih servisov, nekaj več kot tretjina pa jih je zdaj ostala brez zalog."

Dodal je, da bi se lahko razmere še hitro poslabšale. Če dostop do ključne infrastrukture ne bo znova vzpostavljen, bi lahko brez zalog ostali celo dve tretjini črpalk.

Pod pritiskom tudi nujne službe

Največ skrbi povzroča dejstvo, da kriza ne prizadene le voznikov, ampak tudi delovanje države. Irska nacionalna skupina za nujno usklajevanje je opozorila, da so zaloge goriva za intervencijska vozila "pod vse večjim pritiskom".

Posledice so že konkretne. Gasilci so morali omejiti del posredovanj, ki niso neposredno povezana z reševanjem življenj, začasno pa so ustavili tudi usposabljanja.

Policija spremlja cisterne, Dublin ostaja ohromljen

Irska policija je že začela spremljati kolone cistern iz rafinerije Whitegate na jugovzhodu države, da bi vsaj delno zagotovila oskrbo. Oblasti skušajo zaščititi ključne transportne poti, saj protestniki blokirajo tudi pomembna terminala za gorivo.

Irska policija spremlja cisterne z gorivom iz rafinerije Whitegate, da bi zagotovila oskrbo bencinskih servisov in zmanjšala pritisk na nujne službe. Foto: Guliverimage

V Dublinu medtem ostaja blokirana O’Connell Street, ena glavnih mestnih prometnic. Več deset tovornjakov in traktorjev že peti dan povzroča hude zastoje, ohromljen pa je tudi del avtocestnega omrežja.

Oblasti mirijo javnost, a negotovost ostaja

McParlan skuša javnost kljub zaostrenim razmeram pomiriti. Poudaril je: "Irska ima še vedno dovolj goriva." Ob tem je dodal, da je ključno predvsem to, da se ponovno omogoči dostop do rafinerije in terminalov, saj bi se lahko razmere v tem primeru normalizirale v nekaj dneh.

