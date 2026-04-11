Papež Leon XIV. je danes v Vatikanu med molitvijo za mir ostro kritiziral podžigalce vojn in pozval h končanju konflikta na Bližnjem vzhodu. V eni od doslej svojih najostrejših kritik konfliktov, ki divjajo po svetu, je poudaril, da je dovolj vojn, svetovne voditelje pa pozval, naj "sedejo za mizo dialoga", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Dovolj je čaščenja sebe in denarja! Dovolj je razkazovanja moči! Dovolj je vojne! Prava moč se kaže v služenju življenju," je papež dejal v nagovoru med molitvijo za mir v baziliki svetega Petra, poroča AFP.

Foto: Reuters

Pozval je ljudi po vsem svetu, naj se zavzamejo za mir in "ponovno verjamejo v ljubezen in zmernost".

Pozval jih je za "mizo dialoga"

Svetovne voditelje je pozval, naj "sedejo za mizo dialoga in posredovanja, ne za mizo, kjer se načrtuje ponovna oborožitev in sprejemajo odločitve o smrtonosnih dejanjih". Tudi tokrat pa papež ni navajal imen politikov in ni izpostavljal posameznih držav, še poroča AFP.

Preberite še: