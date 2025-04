Neznanci iz gnezda ukradli jajca in laboda, občina kruto dejanje prijavila policiji

V Mariboru so neznanci napadli labodje gnezdo, odnesli so tri labodja jajca in labodjega samca. Na občini so ogorčeni, dejanje pa so že prijavili policiji.

"Mariborski labod je bil žrtev vandalizma. Iz gnezda so izginili tri labodja jajca in labodji samec. Samec gnezda sam zagotovo ni zapustil, iz gnezda je bil odstranjen," so sporočili z Mestne občine Maribor. Nad dejanjem so ogorčeni, na policijo so že podali prijavo.

"Strogo obsojamo vsakršno obliko nasilja nad živalmi in uničevanje njihovega življenjskega prostora. Dejanja, kot sta napad na mariborskega laboda in kraja jajc, niso le krutost do nemočnih bitij, temveč sramota za našo skupnost," so zapisali na strani občine na Facebooku.

Na njihovo prošnjo bodo policisti, mestni redarji in občinska inšpekcija na območjih labodjih gnezd izvajali redne obhode.