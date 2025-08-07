21-letnik gre lahko tudi za deset let v zapor

Policisti Policijske postaje Podlehnik so v preteklem tednu v hišni preiskavi v okolici Podlehnika pri 21-letniku z območja Maribora zasegli 127 sadik, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo. Predpisana kazen za to kaznivo dejanje je zapor od enega do desetih let.

Moški je je osumljen storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Po zbranih obvestilih bodo proti osumljenemu podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Za navedeno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora od enega do desetih let, so ob tem še sporočili s Policijske uprave Maribor.