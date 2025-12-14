Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

14. 12. 2025
15.53

Nemška policija naj bi preprečila napad na božični sejem

Nemška policija na meji | Predhodne preiskave kažejo, da je Egipčan pozval k napadu "z uporabo vozila, da bi ubili ali ranili čim več ljudi", je sporočilo državno tožilstvo. Trije Maročani naj bi se strinjali z izvedbo napada, medtem ko jih je Sirec pri tem spodbujal. | Foto Guliverimage

Predhodne preiskave kažejo, da je Egipčan pozval k napadu "z uporabo vozila, da bi ubili ali ranili čim več ljudi", je sporočilo državno tožilstvo. Trije Maročani naj bi se strinjali z izvedbo napada, medtem ko jih je Sirec pri tem spodbujal.

Foto: Guliverimage

Nemške oblasti so v soboto sporočile, da so prijeli pet moških zaradi suma načrtovanja napada na božični sejem na Bavarskem. Preiskovalci sumijo, da bi motiv lahko bil islamistični ekstremizem. Osumljenci naj bi nameravali z vozilom zapeljati v ljudi na sejmu. Za zdaj sicer ni znano, kje naj bi izvedli napad.

Policija in tožilstvo v Münchnu sta sporočila, da so v petek zaradi načrta za izvedbo napada na Bavarskem na jugu Nemčije pridržali Egipčana, tri Maročane in Sirca. Tožilstvo sumi, da je bil napad islamistično motiviran.

Po poročanju nemškega časnika Bild je Egipčan imam v mošeji v okrožju Dingolfing-Landau.

Pozval k napadu "z uporabo vozila, da bi ubili ali ranili čim več ljudi"

Predhodne preiskave kažejo, da je Egipčan pozval k napadu "z uporabo vozila, da bi ubili ali ranili čim več ljudi", je sporočilo državno tožilstvo.

Trije Maročani naj bi se strinjali z izvedbo napada, medtem ko jih je Sirec pri tem spodbujal. Vsi osumljenci so bili v soboto po aretaciji privedeni pred sodnika in so v priporu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Oblasti niso razkrile veliko podrobnosti

Oblasti niso sporočile, kje so bili osumljenci aretirani. Prav tako za zdaj ni znano, kdaj naj bi se napad zgodil, kako podrobno pripravljeni so bili načrti in kateri božični sejem naj bi bil tarča.

Nemške oblasti so v povečani pripravljenosti pred bližajočimi se prazniki, potem ko je državo lani pretresel smrtonosni napad, v katerem je moški z avtomobilom zapeljal v množico na božičnem sejmu v Magdeburgu. Umrlo je šest ljudi, več kot 300 je bilo ranjenih.

Pretekli mesec začeli s sojenjem savdskemu zdravniku, ki je izvedel napad v Magdeburgu

Prejšnji mesec se je začelo sojenje savdskemu zdravniku, ki je izvedel napad v Magdeburgu. Znan je kot kritik islama, privrženec skrajno desničarskih stališč in radikalnih teorij zarote. Obtožnica ga med drugim bremeni umora šestih ljudi in poskusa umora v 338 primerih.

