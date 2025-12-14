Norvežanke do petega naslova svetovnih prvakinj, Francozinje po drami bronaste

Norveška ženska rokometna reprezentanca je osvojila zlato kolajno na svetovnem prvenstvu na Nizozemskem in v Nemčiji, potem ko je na finalni tekmi v Rotterdamu premagala Nemčijo s 23:20 (11:11). Do brona so prišle Francozinje ki so na tekmi za tretje mesto po podaljšku s 33:31 (26:26, 12:11) premagale Nizozemke.

Norveška je na letošnjem mundialu osvojila peto odličje najžlahtnejšega leska, pred tem je bila najboljša tudi na Danskem in Norveškem leta 1999, Braziliji 2011, na Danskem 2015 in v Španiji 2021. Za skandinavsko reprezentanco je to skupno 13. kolajna na SP, še petkrat je osvojila odličje srebrnega, trikrat pa bronastega leska.

Nemčija je osvojila svojo prvo srebrno kolajno, v svojih vitrinah ima tudi zlato z zaključnega turnirja na Norveškem 1993 ter tri bronaste kolajne iz Zahodne Nemčije 1965, Nemčije 1997 in Francije 2007.

Norvežanke so šele v končnici izjemno izenačene in trde tekme zlomile odpor trdovratnih Nemk. V 58. minuti so povedle z 22:19, lep kapital v golih pa nato ubranile do zadnjega zvoka sirene.

V finalnem obračunu sta bili pri Norvežankah najučinkovitejši Henny Reistad in Thale Rushfeldt Deila, ki sta dosegli po pet golov, medtem ko je 45-letna vratarka Katrine Lunde zbrala 14 obramb. Alina Grijseels, Emily Vogel in Viola Leuchter so za Nemke dosegle po štiri zadetke.

Predsednik Mednarodne rokometne zveze (IHF) Hasan Mustafa se ni udeležil zaključnih tekem v Rotterdamu. V rokometnem zakulisju je glede njegove odsotnosti zaokrožilo več informacij, nekateri namigujejo, da ni prišel zaradi slabega zdravstvenega stanja, drugi pa menijo, da se je 81-letni Egipčan v celoti posvetil pripravam na volilni kongres IHF, ki bo čez teden dni v Kairu.

Mustafa se bo v domovini potegoval za svoj sedmi štiriletni predsedniški mandat v nizu, njegovi protikandidati pa so Slovenec Franjo Bobinac, Nemec Gerd Butzeck in Nizozemec Tjark de Lange.

Francozinje so osvojile bron. Foto: Reuters

Mali finale je bil od prve do zadnje minute izjemno izenačen. Francozinje so 14 sekund pred koncem rednega dela po golu Tamare Horaček, sicer zunanje igralke ljubljanskega Krima, povedle s 26:25, po nizozemski minuti odmora pa je tri sekunde pred koncem Dione Housheer izenačila na 26:26.

V desetminutnem podaljšku so bile bolj zbrane in preudarne Francozinje, ki so osvojile osmo kolajno na svetovnih prvenstvih, prvo bronastega leska. Na Hrvaškem 2003, v Nemčiji 2007 ter na Danskem, Norveškem in Švedskem 2023 so bile zlate, na Danskem in Norveškem 1999, na Kitajskem 2009, v Braziliji 2011 in v Španiji 2021 pa srebrne.

Pri Francozinjah je bila na tekmi za tretje mesto najučinkovitejša Sarah Bouktit z devetimi goli, medtem ko je Horaček prispevala dva zadetka. Bo Van Wetering, Romee Maarschalkerweerd in Angela Malestein so za Nizozemke dosegle po šest golov.

Slovenija ni nastopila na letošnjem zaključnem turnirju, v aprilskih kvalifikacijah jo je izločila Srbija.

SP v rokometu, finale in tekma za bron:

Nedelja, 14. december: