Kralji drago plačali zmago, Anže Kopitar se je poškodoval!
Hokejisti Los Angeles Kings so še drugič zapored premagali Minnesoto Wild. Na sobotni tekmi so zmagali po streljanju kazenskih strelov (5:4), tokrat pa že po rednem delu (4:2). Kralji so vseeno plačali zelo drago ceno za zmago, saj sta se poškodovala dva igralca. Kapetan Anže Kopitar, ki igra zadnjo sezono v ligi NHL, si je poškodoval spodnji del telesa in na ledu prebil le slabih pet minut, poškodbo pa je staknil tudi Finec Joel Armia.
Kralji so vknjižili pomembno zmago. S 4:2 so premagali stare znance Minnesota Wild, katere so premagali že v noči na nedeljo.
Kapetan Kraljev Anže Kopitar je proti Minnesoti v dvorani Crypto.com Arena na ledu prebil slabih pet minut, po koncu prve tretjine pa je njegov klub sporočil, kako zaradi poškodbe spodnjega dela telesa ne bo nadaljeval s srečanjem. Za zdaj se še ne ve, kako hudo jo je skupil 38-letni Hrušičan, ki igra zadnjo sezono v ligi NHL. V njej je na 37 nastopih prispeval šest zadetkov in 15 asistenc, skupno pa je že pri 1299 točkah. Do meje 1300, ki jo je v zgodovini lige NHL dosegelo le 38 igralcev, mu tako manjka le še en zadetek oziroma podaja.
V tej sezoni je zaradi zdravstvenih težav, takrat je manjkal zaradi udarca v gleženj, sredi oktobra že manjkal nekaj tednov. Skupno je odigral 1491 tekem. Z vsaj 1500 nastopi se lahko v zgodovini tekmovanja pohvali le 24 igralcev.
Kopitar v tej sezoni povprečno na tekmo odigra na ledu slabih 19 minut, kar je najmanj v njegovi bogati karieri. Med napadalci Kraljev imajo večjo minutažo Kevin Fiala, Adrian Kempe in Quinton Byfield.
Poškodoval se je tudi 32-letni Finec Joel Armia, kar je slaba novica za finsko izbrano vrsto. Soigralec Kopitar je namreč na seznamu finske reprezentance za nastop na olimpijskih igrah v Italiji, ki se začnejo čez dober mesec dni.
Kevin Fiala (levo) je proti koncu druge tretjine povišal prednost Kraljev na 2:0.