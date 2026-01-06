Kralji drago plačali zmago, Anže Kopitar se je poškodoval!

Hokejisti Los Angeles Kings so še drugič zapored premagali Minnesoto Wild. Na sobotni tekmi so zmagali po streljanju kazenskih strelov (5:4), tokrat pa že po rednem delu (4:2). Kralji so vseeno plačali zelo drago ceno za zmago, saj sta se poškodovala dva igralca. Kapetan Anže Kopitar, ki igra zadnjo sezono v ligi NHL, si je poškodoval spodnji del telesa in na ledu prebil le slabih pet minut, poškodbo pa je staknil tudi Finec Joel Armia.

Kapetan Kraljev Anže Kopitar je proti Minnesoti v dvorani Crypto.com Arena na ledu prebil slabih pet minut, po koncu prve tretjine pa je njegov klub sporočil, kako zaradi poškodbe spodnjega dela telesa ne bo nadaljeval s srečanjem. Za zdaj se še ne ve, kako hudo jo je skupil 38-letni Hrušičan, ki igra zadnjo sezono v ligi NHL. V njej je na 37 nastopih prispeval šest zadetkov in 15 asistenc, skupno pa je že pri 1299 točkah. Do meje 1300, ki jo je v zgodovini lige NHL dosegelo le 38 igralcev, mu tako manjka le še en zadetek oziroma podaja.

V tej sezoni je zaradi zdravstvenih težav, takrat je manjkal zaradi udarca v gleženj, sredi oktobra že manjkal nekaj tednov. Skupno je odigral 1491 tekem. Z vsaj 1500 nastopi se lahko v zgodovini tekmovanja pohvali le 24 igralcev.

Kopitar v tej sezoni povprečno na tekmo odigra na ledu slabih 19 minut, kar je najmanj v njegovi bogati karieri. Med napadalci Kraljev imajo večjo minutažo Kevin Fiala, Adrian Kempe in Quinton Byfield.

Poškodoval se je tudi 32-letni Finec Joel Armia, kar je slaba novica za finsko izbrano vrsto. Soigralec Kopitar je namreč na seznamu finske reprezentance za nastop na olimpijskih igrah v Italiji, ki se začnejo čez dober mesec dni.

Kevin Fiala (levo) je proti koncu druge tretjine povišal prednost Kraljev na 2:0. Foto: Reuters

