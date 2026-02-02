Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtor:
A. P. K.

Ponedeljek,
2. 2. 2026,
19.54

Osveženo pred

49 minut

Thermometer Blue 0,08

kreacija Jerneja Podbevšek Zhembrovskyy Sara Pavec Jani Pavec Los Angeles grammyji Grammyji

Ponedeljek, 2. 2. 2026, 19.54

49 minut

Hčerka Janija Pavca se je udeležila grammyjev in pozirala z zvezdniki

Avtor:
A. P. K.

Thermometer Blue 0,08
Sara Pavec, Sara Grace | Sara Pavec je delila tudi fotografije kreacije, v kateri se je udeležila podelitve glasbenih nagrad. | Foto Facebook/Sara Grace

Sara Pavec je delila tudi fotografije kreacije, v kateri se je udeležila podelitve glasbenih nagrad.

Foto: Facebook/Sara Grace

Sara Pavec, hčerka Janija Pavca ter nova članica in pevka skupine Atomik Harmonik, se je sinoči udeležila slovesne podelitve nagrad grammy, kjer je prisostvovala podelitvi glasbenih nagrad ter se uspela fotografirati tudi z nekaterimi zvezdniki.

Sara Pavec, ki svojo pevsko kariero pri šestnajstih letih razvija tudi čez lužo, je bila med povabljenci na včerajšnji slavnostni podelitvi glasbenih nagrad grammy, ki je potekal v Los Angelesu. Hčerka glasbenika in producenta Janija Pavca, ki je tudi nova pevska pridobitev v skupini Atomik Harmonik, v tujini pa ustvarja pod umetniškim imenom Sara Grace, se je z dogodka na svojih družbenih omrežjih javila tudi s številnimi fotografijami, ki jih je posnela na dogodku.

Med drugim je delila tudi, kakšno kreacijo je nosila za ta svečani dogodek. Mlada pevka se je odločila za drzno kreacijo slovenske modne oblikovalke Jerneje Podbevšek Zhembrovskyy, ki stoji za luksuzno znamko The Lie by JPZ. Za tokratno edinstveno priložnost ji je slovenska oblikovalka naredilo rožnato-črno obleko, ki jo je dopolnila z rožami različnih barv ter vse skupaj kombinirala z modro-rumenimi metulji.

Na podelitvi glasbenih nagrad je med drugim Sara Pavec pozirala ob boku Anthonyja Gargiula, ameriškega pop izvajalca in spletnega ustvarjalca, Jonathana Tilkinoma, ameriškega pevca, ter z neodvisno glasbenico Caitlin Mae (ki ustvarja avtorsko glasbo). Dogajanje na odru pa je mlada slovenska pevka pospremila z nekoliko večje razdalje. Ob koncu prireditve se je, kot je zapisala sama, uspela fotografirati tudi s svojima "najljubšima": Scottom Hoyingom (članom svetovno znane a capella skupine Pentatonix) in Markom Hoyingom (Markom Maniom), ki je njegov soprog.

V družbi pevca Scotta Hoyinga in njegovega partnerja Marka. | Foto: Instagram/posnetek zaslona V družbi pevca Scotta Hoyinga in njegovega partnerja Marka. Foto: Instagram/posnetek zaslona

Kdo je slavil na podelitvi?

Portoriški glasbenik Bad Bunny je na 68. podelitvi glasbenih nagrad grammy v Los Angelesu osvojil nagrado za album leta z Debi Tirar Mas Fotos, Kendrick Lamar je skupaj s SZA slavil v kategoriji posnetek leta za pesem luther, naslov najboljše debitantke pa je osvojila Olivia Dean. Praznih rok je ostala pevka Sabrina Carpenter, ki je imela prav tako šest nominacij. Pesem Wildflower avtorjev Billie Eilish in Finneasa O'Connella je postala pesem leta. Lady Gaga je osvojila grammyja za najboljši pop vokalni album za Mayhem in za najboljši plesni pop posnetek (Abracadabra).

Kaj vse se je še dogajalo in kdo je slavil na podelitvi grammyjev, lahko preberete v spodnjih člankih:

kreacija Jerneja Podbevšek Zhembrovskyy Sara Pavec Jani Pavec Los Angeles grammyji Grammyji
