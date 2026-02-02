Mladi glasbenik Justin Bieber je na sinočnji podelitvi grammyjev šokiral mnoge, ko je nastopil zgolj v svilenih boksericah in nogavicah.

Justin Bieber se je na Grammyjev oder vrnil prvič po letu 2022 in za prvi nastop v štirih letih izbral zanimivo opravo oziroma pomanjkanje te. Pesem Yukon je zapel zgolj v svilenih boksaricah in nogavicah, medtem ko je igral na vijoličasto kitaro. Z minimalističnim nastopom se je po daljšem premoru uradno vrnil na oder, preden ga aprila čaka vrnitev na oder svetovno znanega festivala Coachella.

Pesem je bila sicer nominirana v kategoriji za najboljšo R&B izvedbo, vendar je Bieber ostal brez nagrade.

Foto: Guliverimage

Razgaljen nastop reklamna poteza

Bieberjeva celotna odrska oprava sicer nosi podpis njegove lastne znamke Skylrk, ki ji je 31-letni glasbenik očitno želel narediti dobro reklamo. Pa vendar oboževalci in občinstvo tega niso sprejeli najbolje.

Foto: Guliverimage

"Nastop v boksaricah? Kaj se je zgodilo s tem tipom," je bil eden od komentarjev na družbenih omrežjih, preostali pa: "Zakaj ni mogel nastopiti oblečen?" in "Tole je prava sramota".

Medtem pa je bila njegova žena Hailey Bieber več kot ponosna na svojega moža, saj mu je z navdušenjem ploskala in ga tudi javno pohvalila.