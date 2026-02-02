Trump o voditelju Grammyjev: Tožil bom tega patetičnega, netalentiranega tepca

Po nedeljski podelitvi glasbenih nagrad grammy, na katerih se je zvrstil plaz kritik na račun Donalda Trumpa, se je ta oglasil na svojem družbenem omrežju in napadel voditelja podelitve.

Voditelj Grammyjev Trevor Noah je na podelitvi kar nekaj bodic sprožil proti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. "Grammy za pesem leta je nagrada, ki si jo vsak glasbenik želi skoraj tako močno, kot si Trump želi Grenlandijo," je med drugim izjavil Noah, "jasno, glede na to, da Epsteinovega otoka ni več. Zdaj potrebuje nov otok za druženje z Billom Clintonom."

Ni trajalo dolgo, da se je Trump na to odzval z žolčnim zapisom na platformi Truth Social. "Grammyji so grozni, praktično negledljivi," je zapisal, "voditelj Trevor Noah, kdorkoli je že to, pa je skoraj tako slab kot Jimmy Kimmel."

"O meni je nepravilno dejal, da sva z Billom Clintonom bivala na Epsteinovem otoku. To ni res! Ne morem govoriti v Billovem imenu, jaz pa nisem nikoli bil na Epsteinovem otoku niti kjerkoli blizu," je nadaljeval, "ta Noah, popolna zguba, bi moral preveriti dejstva in to hitro. Očitno bom moral svoje odvetnike poslati nad tega ubogega, patetičnega, netalentiranega voditeljskega tepca in ga tožiti za veliko dolarjev."

"Pripravi se, Noah, pozabaval se bom s tabo," je svojo grožnjo zaključil Trump.

Trevor Noah sicer ni bil edini, ki je na Grammyjih odkrito kritiziral Trumpa in poteze njegove administracije. Zmagovalec večera, portoriški glasbenik Bad Bunny, je svoj zahvalni govor začel z omembo agentov ICE in njihovega nasilnega pregona priseljencev po ZDA. "Preden se zahvalim bogu, bom rekel ICE ven!" je dejal 31-letni zvezdnik, ki bo ta konec tedna nastopil med polčasom Super Bowla.

