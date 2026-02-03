Američani so šele na TikToku izvedeli, da lahko svoj dom prezračijo

Na TikToku je kot veliko odkritje zakrožilo nekaj, kar je marsikomu poznano (ali samoumevno) že leta. Pa vendar je "house burping" v zimskih mesecih postal na TikToku velik trend.

"House burping" pravzaprav popularizira dobro staro zračenje, ki se večini Evropejcev zdi samoumevno. Redno zimsko zračenje je dobro zaradi zmanjšanja plesni, vlage in odganjanja neprijetnih vonjav. Številni Evropejci ga prakticirajo tudi v ostri zimi, pri čemer pa je najbolj učinkovito popolno odpiranje vseh oken za pet ali deset minut.

A nekaj, kar se ljudem na tem koncu sveta zdi kot nekaj logičnega, je zadnje čase velik trend na TikToku, natančneje v ZDA, kjer so TikTokerji to prakso poimenovali "riganje doma".

Zakaj "riganje"?

Izraz "house burping" oziroma "riganje doma" se uporablja kot metafora za izpuščanje "ujetega", zatohlega zraka iz doma, s čimer se vnese svež zrak. Trend vključuje odpiranje vseh oken in vrat v domu za pet do 15 minut (običajno dvakrat na dan), da se zrak hitro izmenja.

Metoda izboljša kakovost zraka v zaprtih prostorih, podpirajo pa jo tudi strokovnjaki. Zračenje ima dejansko koristi za naše zdravje.

Notranji in zunanji zrak

Čeprav so nekateri ljudje zadržani do zračenja prostorov pozimi, ko je zunaj pogosto zelo onesnažen zrak, pa je vendar kakovost zraka v zaprtih prostor pozimi slabša kot kakovost zunanjega zraka, pravi Ian Cull, ustanovitelj in glavni znanstveni direktor podjetja Indoor Science, ki se ukvarja s svetovanjem in izobraževanjem na področju kakovosti zraka v notranjih prostorih.

"Kakovost zraka je pomemben del zdravega življenjskega sloga," pravi Cull in dodaja, da "ne gre le za gibanje, zdravo prehrano in dober spanec. Bolj kot kdajkoli prej je enako pomembna tudi kakovost zraka v zaprtih prostorih."

Ta je slabša predvsem zaradi osvežilcev zraka, dišečih sveč, plinskih štedilnikov, prahu, novega pohištva in čistil, še pojasnjuje Cull. Vse to lahko onesnažuje zrak v zaprtih prostorih.

Včasih pa so vir onesnaženja tudi ljudje sami. Ko smo v zaprtih prostorih, nenehno oddajamo mikroskopske delce, pravi Mark Hernandez, profesor biomedicinskega inženirstva ter direktor laboratorija za aerobiologijo in dezinfekcijo na Univerzi v Coloradu Boulder. "Vsi imamo svoj mali mikrobiom," pojasnjuje. "Z nas stalno odpadajo kožne celice in lasje. Večine ljudi to večino časa ne moti, razen če imajo denimo astmo ali hude alergije. Ko odpremo okna, se v bistvu vse, kar odpada z nas, razredči in odstrani."

A obstajajo izjeme

Pa vendar obstaja nekaj izjem, poudarja Cull. Kadar je kakovost zunanjega zraka bistveno slabša od kakovosti notranjega; denimo med gozdnimi požari, peščenimi nevihtami, ob dneh z visoko koncentracijo cvetnega prahu ali plesni, na območjih z industrijskim onesnaženjem ali v mestih med prometnimi konicami. "Zelo pomembno je, da ste pozorni na to, kdaj in v kakšnih razmerah odpirate okna," dodaja.

Okna naj torej odpiramo, kadarkoli je to mogoče in vreme to dopušča, tudi pozimi, kot veleva TikTok trend.