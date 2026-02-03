Ljudje, rojeni v teh znakih, srečo najdejo šele pozneje v življenju

Za tri znake horoskopa velja, da je njihova pot do sreče obeležena z odrekanjem, potrpežljivostjo in osebnimi preizkušnjami. Občutek zadovoljstva praviloma občutijo pozneje v življenju, ko po številnih lekcijah vendarle dosežejo začrtane cilje.

Kozorog

Kozorogi že od mladosti v sebi nosijo močan občutek odgovornosti in obvez. Svojo službo, cilje in varnost postavijo pred osebno zadovoljstvo, zato je mladost zanje praviloma zahtevna. Namesto da bi iskali trenutno srečo, so usmerjeni v dolgoročne rezultate. Sčasoma, ko si v življenju ustvarijo stabilnost in dobijo priznanje za trud, ki so ga vložili, pa začnejo resnično uživati v življenju. Srečo jim prinese občutek dosežkov, miru in nadzora nad lastno življenjsko potjo.

Škorpijon

Škorpijoni gredo skozi intenzivna življenjska obdobja, ki jih prek težavnih izkušenj osebnostno oblikujejo. Njihovo mladost pogosto zaznamujejo notranji boji, čustveno preizpraševanje in globoke spremembe. Le redko v mladih letih najdejo notranje ravnotežje. Šele sčasoma, ko se naučijo sprejeti lastne šibkosti in prednosti, začutijo izpolnjenost in zadovoljstvo. Srečo jim prinesejo notranji mir in jasno začrtane meje, do katerih se prebijejo šele pozneje v življenju.

Devica

Device so izjemno samokritične in neprestano analizirajo vse, tudi sebe in svoje življenje, to pa jim onemogoča, da bi se sprostile in uživale v trenutku. V mladih letih ne zmorejo biti zadovoljne same s seboj in svojimi okoliščinami, ker se jim vedno zdi, da bi stvari lahko bile drugačne in boljše. Z leti pa se naučijo sprejeti tudi nepopolnosti – tako svoje kot tuje. Takrat jih prevzame občutek stabilnosti in zadovoljstva, saj ugotovijo, da resnična sreča ni nujno popolna.