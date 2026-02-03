Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Torek,
3. 2. 2026,
20.21

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,63

Natisni članek

Natisni članek
dopust Nemčija počitnice morje Hrvaška

Torek, 3. 2. 2026, 20.21

16 minut

Skrb vzbujajoče novice za Hrvaško iz Nemčije: samo morje ni dovolj

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,63
Trogir, Šibenik, Hrvaška, hrvaška obala, morje, Jadran, Jadransko morje | Številni nemški dopustniki želijo to, česar jim Hrvaška ne more dati. | Foto Shutterstock

Številni nemški dopustniki želijo to, česar jim Hrvaška ne more dati.

Foto: Shutterstock

Nemški dopustniki se v tako imenovani fazi zgodnjih rezervacij počitnic raje kot za med Nemci tradicionalno priljubljeno Hrvaško odločajo za destinacije v Sredozemlju.

Glede na analizo največjih nemških organizatorjev potovanj, TUI in Der Touristik, se Nemci letos vsaj za zdaj najbolj zanimajo za Grčijo, sledita Španija in Turčija, piše spletni portal Morski.hr.

Hrvaška, kjer Nemci vsako leto predstavljajo eno od najpomembnejših skupin turistov, po ugotovitvah TUI in Der Touristik v Nemčiji medtem trenutno ni v vrhu seznama "vročih" destinacij.

Opatija
Novice Isti datum, nočitev za dve osebi: na Hrvaškem okoli tisoč evrov, v Italiji in Grčiji 630 evrov

Nemci želijo to, česar jim Hrvaška ne more dati

Nemški turisti si glede na analizo trendov želijo več potovanj, bolj individualizirano ponudbo in predvsem več luksuza. Za počitnice in storitve so pripravljeni odšteti več denarja.

Hrvaška nagovarja drugačen profil turistov in ne tistih, ki derejo na destinacije množičnega turizma, sporočajo v hrvaški turistični skupnosti. | Foto: Shutterstock Hrvaška nagovarja drugačen profil turistov in ne tistih, ki derejo na destinacije množičnega turizma, sporočajo v hrvaški turistični skupnosti. Foto: Shutterstock

Hkrati so nemški turisti po ugotovitvah organizatorjev potovanj pozorni tudi na to, koliko dobijo za svoj denar, zaradi česar so med njimi priljubljene na primer tako imenovane all-inclusive počitnice v Turčiji. 

Hrvaška otok Drvenik Veli in Mali
Trendi Hrvaška otoka, ki ju turisti še niso okupirali

Hrvatov za zdaj še ne skrbi

Kot so v odzivu na analize sporočili iz hrvaške turistične skupnosti, jih trenutno stanje, kar zadeva zgodnje rezervacije, še ne skrbi.

Hrvaška se po njihovem mnenju ne more in se tudi ne želi primerjati z destinacijami množičnega turizma, temveč nagovarja drugačen profil turistov, so sporočili. 

dopust Nemčija počitnice morje Hrvaška
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.