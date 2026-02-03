Nemški dopustniki se v tako imenovani fazi zgodnjih rezervacij počitnic raje kot za med Nemci tradicionalno priljubljeno Hrvaško odločajo za destinacije v Sredozemlju.

Glede na analizo največjih nemških organizatorjev potovanj, TUI in Der Touristik, se Nemci letos vsaj za zdaj najbolj zanimajo za Grčijo, sledita Španija in Turčija, piše spletni portal Morski.hr.

Hrvaška, kjer Nemci vsako leto predstavljajo eno od najpomembnejših skupin turistov, po ugotovitvah TUI in Der Touristik v Nemčiji medtem trenutno ni v vrhu seznama "vročih" destinacij.

Nemci želijo to, česar jim Hrvaška ne more dati

Nemški turisti si glede na analizo trendov želijo več potovanj, bolj individualizirano ponudbo in predvsem več luksuza. Za počitnice in storitve so pripravljeni odšteti več denarja.

Hrvaška nagovarja drugačen profil turistov in ne tistih, ki derejo na destinacije množičnega turizma, sporočajo v hrvaški turistični skupnosti. Foto: Shutterstock

Hkrati so nemški turisti po ugotovitvah organizatorjev potovanj pozorni tudi na to, koliko dobijo za svoj denar, zaradi česar so med njimi priljubljene na primer tako imenovane all-inclusive počitnice v Turčiji.

Hrvatov za zdaj še ne skrbi

Kot so v odzivu na analize sporočili iz hrvaške turistične skupnosti, jih trenutno stanje, kar zadeva zgodnje rezervacije, še ne skrbi.

Hrvaška se po njihovem mnenju ne more in se tudi ne želi primerjati z destinacijami množičnega turizma, temveč nagovarja drugačen profil turistov, so sporočili.