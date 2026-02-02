Cher na Grammyjih razglasila napačnega zmagovalca #video

Legendarna Cher je na sinočnji podelitvi grammyjev poskrbela za nekaj zmede, ko je za zmagovalca razglasila pokojnega glasbenika.

Cher je na 68. podelitvi grammyjev pripadla čast podelitve nagrade za posnetek leta, kar si je tokrat prislužil raper Kendrick Lamar, a popzvezdnico je v trenutku razglasitve očitno nekaj zmedlo.

Ko je prišla na oder, je pozornost preusmerila nase in začela govoriti o svoji karieri, nato pa hotela kar zapustiti oder, ko jo je voditelj Trevor Noah ustavil in opomnil, da je nekaj pozabila. A zmede še ni bilo konec.

V mislih imela napačnega Lutherja

Ko je prišlo do razglasitve zmagovalca, je Cher za trenutek zmedeno obstala in dejala, da je mislila, da se bo ime izpisalo na teleprompterju, nato pa za zmagovalca razglasila Lutherja Vandrossa, ki je pokojni že več kot 20 let. Vendar pa je bila napaka povsem razumljiva, saj je Kendrick – pravi prejemnik nagrade grammyja – za posnetek leta dobil za skladbo Luther, na katerem je uporabil tudi "sample" pokojnega Vandrossa.

Kendrick je bil sicer že drugo leto zapored veliki zmagovalec večera. Poleg omenjene nagrade za posnetek leta je slavil tudi v kategoriji najboljši rap album GNX, skupno pa je domov odnesel pet zlatih gramofončkov.

38-letni raper je s tem postal največkrat nagrajeni raper v zgodovini Grammyjev, s čimer je presegel rekord Jay-Z-ja. Kendrick ima zdaj v zbirki 27 gramofončkov, medtem ko jih ima Jay-Z 25.

