N. V.

Torek,
3. 2. 2026,
11.44

Na hišo Zdravka Čolića vrgli bombo. Zdaj se je oglasil tudi Čolić. #video

Eksplozija bombe je na luksuznem domovanju slavnega pevca povzročila veliko gmotno škodo.

V prestižni beograjski soseski Dedinje je v noči na torek odjeknila eksplozija, šlo je za ročno bombo, ki so jo neznanci vrgli na hišo pevca Zdravka Čolića. V eksploziji ni bil ranjen nihče, povzročila pa je veliko gmotno škodo. Poškodovanih je več avtomobilov, parkiranih pred hišo, vhod in fasada hiše, poročajo srbski mediji.

V hiši sta bili Čolićeva žena in mlajša hčerka

V času eksplozije sta bili v hiši Čolićeva mlajša hči in žena, on pa je v prvem odzivu na dogodek sporočil, da ga ni bilo doma. "Trenutno nisem v Srbiji, v Zagrebu sem, kjer končujem pesmi za nov album," je sporočil prek svojih predstavnikov, "v Beogradu je vse v redu, hvala bogu so vsi dobro."

Čolića v času eksplozije ni bilo doma, v Zagrebu snema novo ploščo. | Foto: Ana Kovač Čolića v času eksplozije ni bilo doma, v Zagrebu snema novo ploščo. Foto: Ana Kovač

Je bil prava tarča njegov nekdanji menedžer?

Na kraju dogodka so policisti in forenziki, preiskava je v teku. Srbski medij Telegraf ob tem poroča, da preiskovalci dopuščajo tudi možnost, da prava tarča napada ni bil Čolić, temveč kateri od njegovih sosedov, in da so napadalci bombo pomotoma vrgli na napačno hišo.

Srbski mediji kot možno tarčo omenjajo Čolićevega nekdanjega menedžerja Adisa Gojaka, ki je pevčev neposredni sosed. "Nič ne vem o tem, da naj bi bil jaz tarča. Upam, da nisem bil," je Gojak dejal za spletni portal Blic in dodal, da s Čolićem ni v stikih.

