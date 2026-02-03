Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

3. 2. 2026
financiranje D-DOTA D.O.O.

Zakaj se vse več slovenskih podjetnikov pri financiranju obrača stran od bank

D-Dota | Foto D-DOTA D.O.O.

Foto: D-DOTA D.O.O.

Pri D-Doti vsak dan sodelujemo s podjetniki, ki poslujejo v izjemno dinamičnem okolju. Trgi se spreminjajo, priložnosti se pojavljajo nenadoma, denarni tokovi pa niso vedno enakomerni. Financiranje v takšnih razmerah ni več dolgoročna formalnost, temveč operativna odločitev, ki mora slediti tempu poslovanja.

Prav zato opažamo, da se vse več slovenskih podjetnikov zavestno odmika od klasičnih bančnih poti.

Ko hitrost postane pomembnejša od postopkov

Podjetniki danes pogosto ne iščejo dolgoročnega kredita, temveč hitro rešitev za konkretno situacijo. V praksi pa se pri bankah pogosto zatakne pri samem procesu.

Najpogostejši izzivi, na katere nas opozarjajo podjetniki, so:

Ko je priložnost časovno omejena, takšen sistem pogosto ne ponuja prave podpore.

Podjetniki ne iščejo več najcenejše, ampak najustreznejše rešitve

Iz naših pogovorov s podjetniki je jasno, da cena financiranja ni več edino merilo. Pomembnejše postajajo dostopnost, razumljivost in hitrost. Podjetniki želijo partnerja, ki razume njihovo poslovanje in zna presoditi realno situacijo, ne zgolj številk na papirju.

Financiranje mora danes delovati kot orodje, ne kot dodatna obremenitev

D-Dota | Foto: D-DOTA D.O.O. Foto: D-DOTA D.O.O.

Kdaj se podjetniki najpogosteje odločijo za alternativno financiranje

V praksi se podjetniki za alternativne oblike financiranja najpogosteje odločijo v naslednjih primerih:

V vseh teh primerih je čas ključni dejavnik.

D-Dota: financiranje, ustvarjeno za podjetnike

Pri D-Doti sodelujemo izključno s podjetniki in samostojnimi podjetniki. To pomeni, da ne ponujamo univerzalnih rešitev, temveč se osredotočamo na konkretne poslovne situacije. Namesto idealnih scenarijev nas zanima realno poslovanje in dejanske potrebe podjetja.

Naš cilj ni nadomestiti bank, temveč zapolniti vrzel tam, kjer klasični sistemi ne zmorejo slediti tempu podjetništva.

D-Dota | Foto: D-DOTA D.O.O. Foto: D-DOTA D.O.O.

Kako v le petih korakih do poslovnega kredita?

Z D-Doto do poslovnega kredita – hitro, enostavno in brez nepotrebne birokracije:

1. Kontaktirajte nas – pokličite na 040 234 109 ali oddajte povpraševanje na www.kreditzapodjetje.si

2. Predstavite osnovne podatke o vašem podjetju.

3. Analiziramo vašo situacijo in predlagamo rešitev.

4. Podpišemo pogodbo.

5. Denar nakažemo – v večini primerov že naslednji dan.

Brez dolgih obrazcev, brez zapletenih razlag, brez nepotrebnega čakanja.

Potrebujete hiter poslovni kredit? Ukrepajte pravočasno.

Če razmišljate o financiranju ali se soočate s situacijo, kjer je hitrost ključna, se na nas obrnite še danes.

Pokličite nas na 040 234 109 ali izpolnite kratek obrazec na www.kreditzapodjetje.si in skupaj bomo poiskali rešitev, ki bo sledila vašemu poslovanju.

Naročnik oglasnega sporočila je D-DOTA, D. O. O.

