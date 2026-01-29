Družinske počitnice, kjer otroci uživajo, starši pa si dejansko odpočijejo? Našli smo recept v Šibeniku!

Družinske počitnice so pogosto edina priložnost, ko starši svoj dragoceni prosti čas v celoti posvetijo otrokom. A ob tem se nemalokrat pojavi tiha dilema: se je na dopustu z otroki sploh mogoče zares spočiti? V Amadria Park hotelih Šibenik odgovarjajo s preprostim receptom: ko so otroci srečni in varno zaposleni z nepozabno zabavo, si lahko odrasli končno brez slabe vesti privoščijo trenutek zase. Hotel Andrija , prvi tematski otroški hotel na Hrvaškem, letošnje zimske počitnice odpira vrata z obljubo o popolni brezskrbnosti, ki jo dopolnjuje Aquapark Dalmatia – prvi pokriti in ogrevani vodni park v regiji.

Foto: Solaris d.d.

Hotel, kjer so otroci VIP gosti

Hotel Andrija ni le otrokom prijazen, ampak je zgrajen po meri otroške domišljije. No, pa tudi z mislijo na starše, da si lahko končno tudi oni oddahnejo, saj vedo, da so njihovi otroci na varnem, zaposleni in iskreno uživajo.

Hotel je odlična izbira za družine z otroki do 12. leta starosti, pri čemer so aktivnosti smiselno razdeljene glede na starost – mlajši in starejši otroci tako doživijo vsebine, primerne svojemu tempu in interesom.

Program med drugim vključuje igralnice, ustvarjalne in kulinarične delavnice, animacije, nastope klovna in čarovnika ter druge aktivnosti, ki spodbujajo radovednost, igro in drobne avanture, ki jih otroci še dolgo nosijo s seboj.

Poseben trenutek za otroke pa se zgodi tudi med zajtrkom in večerjo, ko jih obišče simpatična hotelska maskota Teddy Addy, ki poskrbi za nasmehe, objeme in dodatno dozo počitniškega veselja.

Stay & Play: otroci bivajo brezplačno

V okviru ponudbe Stay & Play imajo otroci do 12. leta brezplačno bivanje, in to ne glede na število otrok v družini. V ceno je vključena nastanitev z zajtrkom in večerjo ter vstop v notranji, ogrevani Aquapark Dalmatia.

To pomeni, da se lahko vsi člani družine vsak dan znova prepustijo vodnim dogodivščinam – ne glede na vreme ali letni čas.

Aquapark Dalmatia: Poletje sredi zime

Glavni magnet letošnje sezone je Aquapark Dalmatia. Na devet tisoč kvadratnih metrih ponuja varno in toplo zavetje pred zimo za vse generacije: od velikih toboganov in adrenalinskih spustov za bolj pogumne do interaktivnega spray parka za najmlajše.

Ob tem velja še poudariti, da je varnost na prvem mestu. Po celotnem območju so nameščena nedrseča gumirana tla, ekipa licenciranih reševalcev pa staršem omogoča, da se popolnoma sprostijo.

Wellness za starše – ker si tudi vi zaslužite počitek

Medtem ko so otroci v varnih rokah animatorjev ali uživajo v vodnih vragolijah, se starši lahko umaknejo v Wellness klub Empress. Z luksuznimi savnami, tajskimi masažami in barom s svežimi koktajli je to oaza, kjer se družinske počitnice spremenijo v dejanski oddih za dušo in telo.

Princess Weekend: pravljični konec tedna

Eden izmed poudarkov letošnje zimske sezone je tudi Princess Weekend, ki bo potekal od 20. do 22. februarja 2026. Program vključuje pravljični ples v petek, čarovnije in druženje s princesami v soboto ter kraljevski zajtrk in pripovedovanje pravljic v nedeljo – popolna izbira za otroke, ki obožujejo svet domišljije.

Več kot le zimska destinacija

Časi, ko smo na morje hodili samo v toplejšem delu leta, so mimo. Hotel Andrija in Aquapark Dalmatia sta idealna izbira tako za zimske kot tudi prihajajoče prvomajske počitnice, ko si želimo prvega stika z morjem brez poletne gneče.

