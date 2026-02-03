Za mnoge je ogled tekem na olimpijskih igrah dogodek, ki se zgodi enkrat v življenju. Preverili smo, kakšne so cene vstopnic za zimske olimpijske igre v Milanu in Cortini, kaj se cenovno najbolj splača in za katere dogodke bo treba zelo na široko odpreti denarnico.

Le še trije dnevi nas ločijo do začetka zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini (6. do 22. februar), kjer bo nastopilo 37 slovenskih športnic in športnikov. Glede na to, da gre za olimpijske igre, ki so Slovencem prostorsko najbližje v zgodovini, celo bližje, kot so bile igre v Sarajevu leta 1984, je na tekmovališčih pričakovati veliko slovenskih navijačev.

Na Olimpijskem komiteju Slovenije so nam povedali, da je bilo do 21. januarja iz slovenskih IP-naslovov kupljenih 3.200 vstopnic, od tega kar tretjina za smučarske skoke. Sledijo biatlon, hokej na ledu in tek na smučeh.

Organizatorji zimskih olimpijskih in paraolimpijskih iger Milano–Cortina 2026 so v prodajo predali približno 1,5 milijona vstopnic, do januarja letos naj bi jih prodali že več kot milijon.

Foto: Shutterstock

Kakšne so cene vstopnic?

Cene vstopnic se začnejo pri približno 30 evrih. Tekme skupinskega dela v hokeju za ženske si je denimo mogoče ogledati za 35 evrov, tekaški del nordijske kombinacije pa že za 25 evrov. Cene se razlikujejo glede na kategorijo sedežev, šport in posamezno tekmo.

Organizatorji poudarjajo, da je več kot polovica vseh vstopnic cenejših od 100 evrov, s čimer želijo igre približati širšemu krogu navijačev. Sredi januarja so denimo uvedli posebno promocijo za mlade do 26. leta starosti. Ti lahko kupijo dve vstopnici za otvoritveno slovesnost po ceni ene, ponudba pa velja za kategorijo D, najugodnejši cenovni razred.

Najdražje vstopnice so po uradnem ceniku namenjene zaključni slovesnosti v veronski Areni, kjer cena najboljših sedežev sega kar do 2.900 evrov. Zasoljene so tudi vstopnice za ogled tekmovanja v hitrostnem in umetnostnem drsanju (450 evrov) Med športnimi dogodki je najdražji finale moškega hokeja, za katerega so se vstopnice prodajale po cenah med 450 in 1.400 evri.

Kaj je še na voljo?

Veliko vstopnic je že razprodanih, zato so številne na voljo le še v sklopu posebnih t. i. hospitality ponudb s hrano in pijačo ter drugimi 'sladkorčki', kjer so cene precej višje. Kljub temu smo preverili, kaj je še mogoče kupiti.

Foto: Reuters

Smučarski skoki

Slovence seveda najbolj zanimajo tekme v smučarskih skokih. Še vedno so na voljo vstopnice za žensko in moško posamično tekmo na srednji skakalnici, ki bosta 7. oziroma 9. februarja v Predazzu (od 120 evrov naprej). Na voljo je tudi nekaj kart za mešano ekipno tekmo (dva skakalca in dve skakalki), ki bo na sporedu 10. februarja (od 96 evrov naprej).

Nekaj vstopnic je še za ogled tekme skakalk na veliki napravi 15. februarja (od 120 evrov naprej), medtem ko so karte za moško preizkušnjo (po 230 evrov) v ponedeljek pošle. Na uradni spletni strani obstaja možnost nakupa vstopnice od kupca, ki se tekme ne mmore udeležiti ali vstopnico prodaja iz kateregakoli drugega razloga. Nekaj kart je na voljo za moško superekipno tekmo (dva skakalca), ki bo 16. februarja (od 180 evrov naprej).

Alpsko smučanje

Če bi 8. februarja v Bormiu radi navijali za Ilko Štuhec, bo to težje izvedljivo, saj na uradni spletni strani vstopnic za žensko smukaško tekmo ni več na voljo. Je pa na voljo še nekaj kart za moški smuk 7. februarja (od 220 evrov), kjer bosta nastopila Miha Hrobat in Martin Čater, moško ekipno tekmo 9. februarja (od 100 evrov naprej) ter za žensko ekipno tekmo 10. februarja (od 220 evrov naprej). Nekaj vstopnic je mogoče dobiti tudi za moški superveleslalom 14. februarja (od 220 evrov) in za moški slalom 16. februarja (prav tako od 220 evrov naprej).

Ilko Štuhec smukaška preizkušnja čaka že 8. februarja. Foto: Guliverimage

Biatlon

Za biatlon so še na voljo vstopnice za mešano štafeto, ki bo na sporedu 8. februarja v Anterselvi (od 90 evrov). Za posamično moško tekmo na 20 km 10. februarja in žensko posamično preizkušnjo na 15 km 11. februarja boste odšteli od 50 evrov naprej.

Na voljo je še nekaj kart za moški sprint na 10 km 13. februarja (od 50 evrov) in za ženski sprint na 7,5 km 14. februarja.

Vstopnice so na voljo tudi za moško štafeto 17. februarja (od 50 evrov) in žensko štafeto 18. februarja (prav tako od 50 evrov naprej). Prav tako je mogoče kupiti karte za moško tekmo s skupinskim startom na 15 km 20. februarja (od 50 evrov) ter za žensko tekmo s skupinskim startom na 12,5 km dan pozneje (od 50 evrov naprej).

Deskanje na snegu

Tudi za deskarsko tekmo v paralelnem veleslalomu, ki bo 8. februarja v Livignu, so vstopnice še na voljo (od 170 evrov naprej). Gloria Kotnik, ki je na zadnjih igrah v Pekingu osvojila bronasto odličje, je pred igrami slovenske navijače povabila, naj se tekem udeležijo v čim večjem številu, da bi vsaj malo preglasili italijanske privržence zimskih športov.

Tek na smučeh

Tudi ljubitelji smučarskega teka imajo še nekaj možnosti. Za ženski in moški skiatlon 7. oziroma 8. februarja so vstopnice na voljo od 50 evrov naprej, za moški in ženski sprint 10. februarja od 80 evrov naprej. Za posamični tek na 10 km prosto (ženske 12. februarja in moški 13. februarja) boste odšteli 50 evrov in več.

Nordijska kombinacija

Tudi za tekme v nordijski kombinaciji, kjer bosta Slovenijo zastopala Vid Vrhovnik in Gašper Brecl, so vstopnice (po 25 in 50 evrov) še na voljo.

