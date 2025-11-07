Toliko stane ekskluzivni novoletni paket s koncertoma Severine in Zdravka Čolića

Prestižni hrvaški hotel, ki bo gostil letošnje silvestrsko praznovanje, v sklopu katerega bosta nastopila tudi Severina in Zdravko Čolić, ponuja ekskluzivni paket, ki vključuje tri nočitve in dva koncerta. Cena za silvestrsko in ponovoletno zabavo je zelo visoka.

V uredništvu Večernjega lista so se pozanimali o ceni ekskluzivnega paketa v hotelu, ki pa bo imelo omejeno število mest in si ga bodo lahko privoščili le tisti z globljo denarnico. Za silvestrovo, 31. decembra, bo tako v sklopu paketa nastopil bosanski pevec Zdravko Čolić, hrvaška pevka Severina pa bo goste hotela zabavala 2. januarja.

Zdravko Čolić bo goste hotela v Dubrovniku zabaval na silvestrovo, 31. decembra, Severina pa bo tam gostja 2. januarja prihodnje leto. Foto: Mediaspeed/Arhiv Zdravka Čolića

Cene paketov za dve osebi, ki jih ponujajo v hotelu Rixos Premium Dubrovnik, so tako precej zasoljene, sicer pa vključujejo dva koncerta, dve gala večerji, polpenzion za tretji dan bivanja in vse druge storitve, ki so del ponudbe, so še sporočili iz luksuznega hotela. Pri tem so v hotelu opozorili, da so na voljo le paketi za tri nočitve. Če bi kot gost tako želeli uživati le v koncertih, to ne bo mogoče.

Kaj pa cene silvestrskega paketa v luksuznem hotelu?

Kaj pa cene za tridnevno bivanje v luksuznem hotelu s koncertoma dveh zvenečih glasbenih imen? "Najcenejša cena silvestrskega paketa vključuje standardno sobo z razgledom na mesto, trenutno pa imamo promocijsko ceno z desetodstotnim popustom, ki velja samo danes. Cena brez popusta je 2.430 evrov. Najdražji paket, ki vključuje apartma, pa stane 5.645 evrov, prav tako brez popusta," so za Večernji list sporočili iz petzvezdičnega hotela Rixos v Dubrovniku in jim tudi pojasnili razloge za tako visoke cene svojega novoletnega programa.

Gostje imajo na voljo tudi različne cone v dvorani

Zapisali so, da imajo v dvorani, kjer bodo potekali koncerti, vijolično, rdečo in modro cono, te pa se razlikujejo po razporeditvi sedežev, torej glede na to, kdo izmed obiskovalcev je bližje odru. "Gostje bodo uživali v gala večeru ob uspešnicah naših pevcev. Najdražja je vijolična cona, z najboljšim razgledom na oder, rdeča cona je na sredini, medtem ko se mize na koncu dvorane nahajajo v modri coni, ki je najcenejša," so še za Večernji pojasnili iz hotela.

Temu so dodali še, da je kljub temu, da je do novega leta še slaba dva meseca, odziv že soliden. Menijo, da bodo imeli največ povpraševanja za tako ponudbo v decembru. Čeprav tega z gotovostjo še niso mogli dokončno potrditi, predvidevajo, da bosta koncerta Zdravka Čolića in Severine Vučković trajala približno eno uro ali uro in pol.

