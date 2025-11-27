Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

Četrtek,
27. 11. 2025,
7.55

14 minut

Četrtek, 27. 11. 2025, 7.55

14 minut

Zagreb zahteva pojasnila zaradi odpovedi koncerta hrvaških izvajalcev v Švici

A. P. K., STA

Hrvaško ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je za hrvaško tiskovno agencijo Hina potrdilo, da je veleposlaništvo od začetka dejavno vključeno v nudenje pomoči organizatorjem dogodka, veleposlanica pa da je zahtevala pojasnila glede ravnanja pristojnih organov.

Hrvaško ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je za hrvaško tiskovno agencijo Hina potrdilo, da je veleposlaništvo od začetka dejavno vključeno v nudenje pomoči organizatorjem dogodka, veleposlanica pa da je zahtevala pojasnila glede ravnanja pristojnih organov.

Foto: Shutterstock

V švicarskem kraju Bülach so odpovedali koncert hrvaških izvajalcev, ki bi moral biti konec januarja. Za odpoved so se lokalne oblasti odločile, ker menijo, da gre za političen dogodek, je v tem tednu sporočil organizator dogodka. Zagreb zaradi odpovedi koncerta od Berna zahteva pojasnila.

Koncert je bil načrtovan za 24. januar, na njem pa bi glede na promocijski plakat morali nastopiti Miroslav Škoro, Nenad Ninčević & Hrvatske ruže in Mate Bulić, ki veljajo za narodnozabavne izvajalce.

Novico o odpovedi koncerta je v torek sporočil organizator koncerta CroNight Organizacija iz Züricha.

Na koncertu bi moral nastopiti tudi Miroslav Škoro.

Švicarske oblasti menijo, da gre za politični dogodek

Kot so zapisali na družbenem omrežju Facebook, so mestu Bülach že avgusta posredovali imena nastopajočih in dobili potrditev dvorane, v kateri so načrtovali koncert, da lahko začnejo promocijo dogodka. Teden dni po začetku promocije so prejeli dopis mestnih oblasti, v katerem so te odpovedale koncert, z obrazložitvijo, da menijo, da gre za politični dogodek in da mesto ne more zagotoviti varnosti.

Organizator koncerta se je odzval na odpoved s pojasnilom, da so isti izvajalci že večkrat nastopili v Švici brez kakršnihkoli incidentov, ter zagotovilom, da koncert nima nikakršnega političnega ozadja. Za pomoč pri reševanju zapleta pa so zaprosili tudi hrvaško veleposlanico v Bernu Andreo Bekić.

Hrvaška veleposlanica zahtevala pojasnila glede ravnanja pristojnih organov

Hrvaško ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je za hrvaško tiskovno agencijo Hina potrdilo, da je veleposlaništvo od začetka dejavno vključeno v nudenje pomoči organizatorjem dogodka, veleposlanica pa da je zahtevala pojasnila glede ravnanja pristojnih organov.

Švicarsko veleposlaništvo na Hrvaškem je za Hino medtem potrdilo, da je seznanjeno z medijskimi poročili o odločitvi občinskih oblasti v Švici, a da "v tem primeru samo te lahko podajo dodatne informacije".

Miroslav Škoro Švica Hrvaška koncert
