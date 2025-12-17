Premierno predvajanje filma Avatar: Ogenj in pepel – filmski spektakel, ki bo zaznamoval letošnje leto

V sredo, 17. decembra, v slovenske kinematografe prihaja film, ki bo brez dvoma postavil nove mejnike na področju filmske industrije – Avatar: Ogenj in pepel (Avatar: Fire and Ash). Kritiki napovedujejo, da se s svojimi izjemnimi vizualnimi učinki in napeto zgodbo temu epskemu spektaklu obeta naziv film leta.

Avatar: Ogenj in pepel je prejel več pomembnih nominacij, med njimi so nominacije za najboljše vizualne učinke pri Critics Choice Awards, nominacije za Chicago Film Critics Association Awards za najboljšo uporabo vizualnih učinkov ter nominacijo za izvirno pesem na Golden Globe Awards. Izjemne nominacije za ene izmed najbolj prestižnih filmskih nagrad tako še dodatno potrjujejo tehnično in umetniško odličnost filma.

O filmu

Zgodba se nadaljuje po dogodkih prejšnjih delov in nas znova popelje na Pandoro, kjer se Jake Sully in Neytiri s svojo družino ter zavezniki soočajo z novo nevarnostjo – skrivnostnim in bojevitim plemenom, ki ogroža ravnovesje njihovega sveta. Zgodba, ki je polna napetosti, globokih čustev in osupljivih vizualnih prizorov, razkriva nove kotičke Pandore ter preizkuša pogum in povezanost glavnih junakov.

Premiera filma bo potekala v 3D-tehniki v vseh večjih kinih po Sloveniji. Film obljublja osupljive vizualne učinke, dih jemajočo 3D-izkušnjo in epske prizore, ki bodo navdušili tako zveste oboževalce franšize kot vse ljubitelje vrhunske filmske umetnosti.

Ne zamudite filma Avatar: Ogenj in pepel v svojem najbližjem kinu. V rednem predvajanju bo film na voljo v različicah 3D in 2D. Vstopnice so že na voljo.

