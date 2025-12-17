Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sreda,
17. 12. 2025,
11.53

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
kino film Avatar: Ogenj in pepel BLITZ FILM & VIDEO DISTRIBUTION D.O.O. PR članek noad

Sreda, 17. 12. 2025, 11.53

1 ura, 5 minut

Premierno predvajanje filma Avatar: Ogenj in pepel – filmski spektakel, ki bo zaznamoval letošnje leto

Oglasno sporočilo
Avatar Ogenj in pepel | Foto Blitz Film & Video Distribution

Foto: Blitz Film & Video Distribution

V sredo, 17. decembra, v slovenske kinematografe prihaja film, ki bo brez dvoma postavil nove mejnike na področju filmske industrije – Avatar: Ogenj in pepel (Avatar: Fire and Ash). Kritiki napovedujejo, da se s svojimi izjemnimi vizualnimi učinki in napeto zgodbo temu epskemu spektaklu obeta naziv film leta.

Avatar: Ogenj in pepel je prejel več pomembnih nominacij, med njimi so nominacije za najboljše vizualne učinke pri Critics Choice Awards, nominacije za Chicago Film Critics Association Awards za najboljšo uporabo vizualnih učinkov ter nominacijo za izvirno pesem na Golden Globe Awards. Izjemne nominacije za ene izmed najbolj prestižnih filmskih nagrad tako še dodatno potrjujejo tehnično in umetniško odličnost filma.

Avatar Ogenj in pepel | Foto: Blitz Film & Video Distribution Foto: Blitz Film & Video Distribution

O filmu

Zgodba se nadaljuje po dogodkih prejšnjih delov in nas znova popelje na Pandoro, kjer se Jake Sully in Neytiri s svojo družino ter zavezniki soočajo z novo nevarnostjo – skrivnostnim in bojevitim plemenom, ki ogroža ravnovesje njihovega sveta. Zgodba, ki je polna napetosti, globokih čustev in osupljivih vizualnih prizorov, razkriva nove kotičke Pandore ter preizkuša pogum in povezanost glavnih junakov.

Avatar Ogenj in pepel | Foto: Blitz Film & Video Distribution Foto: Blitz Film & Video Distribution

Premiera filma bo potekala v 3D-tehniki v vseh večjih kinih po Sloveniji. Film obljublja osupljive vizualne učinke, dih jemajočo 3D-izkušnjo in epske prizore, ki bodo navdušili tako zveste oboževalce franšize kot vse ljubitelje vrhunske filmske umetnosti.

Ne zamudite filma Avatar: Ogenj in pepel v svojem najbližjem kinu. V rednem predvajanju bo film na voljo v različicah 3D in 2D. Vstopnice so že na voljo.

Sledite nam na: Youtube: @BlitzFilm2012 │ Instagram: @blitzslovenija │ Facebook: @BlitzSlovenija│ TikTok: @blitzslovenija

Naročnik oglasnega sporočila je BLITZ FILM & VIDEO DISTRIBUTION D.O.O. 

kino film Avatar: Ogenj in pepel BLITZ FILM & VIDEO DISTRIBUTION D.O.O. PR članek noad
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.