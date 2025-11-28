Oven

Doma vas bodo bližnji danes hvalili, nadvse zadovoljni so namreč zaradi vašega preteklega uspeha. Danes se bodo vaši viri prihodkov razširili. Vaša dobra volja in veselje se bosta odrazila tako na vašem počutju kot zdravju samem. Samski si boste na vse načine želeli novih poznanstev.

Bik

Spoznali boste, da ves čas ravnate tako, kot hočejo drugi. Čas je za spremembe. Ugotovili boste, da niste tako nemočni, kot se vam je do zdaj zdelo. Sprejmite spremembe pozitivno naravnani in brez strahu. Razmišljali boste tudi o denarju, ki ste ga privarčevali. Dobili boste neko novo idejo.

Dvojčka

Zavedajte se, da je vsaka ovira nova priložnost, zato nikar ne obupajte, če vam danes ne bo šlo vse tako, kot ste si zamislili. Ohranite upanje in vero ter verjemite, da se bo vse izšlo tako, da bo za vas najbolje. Če le utegnete, se odpravite na dolg sprehod, kjer boste sami s svojimi mislimi.

Rak

Če boste danes iskali pomoč, je na žalost ne boste prejeli, zato bi bilo veliko bolje, da se od jutra pa vse do poznega večera zanesete le sami nase. Nima smisla, da silite z glavo skozi zid. Na splošno bo danes vaše počutje malenkost slabše, saj vas bo nenehno preganjala pasivnost.

Lev

Ni se vam potrebno družiti z ljudmi, ki v vas sprožajo slabe občutke ali pa celo občutek krivde. To delajo le zato, da se sami počutijo bolje, zato jim nikar ne nasedajte. V službi vas danes čaka naporen dan, vendar vam ga bo kljub vsem obveznostim uspelo zaključiti, kot ste si zamislili.

Devica

Napačna informacija se bo razširila med družinskimi člani ali po soseski in povzročila bo nepotrebno razburjenje. Ne sprejmite nikakršne govorice, ki jo boste slišali, dokler je ne boste preverili sami. Na koncu se bo lahko obrnilo celo tako, da ne bo nič takšnega. To ne bo čas za načrtovanje.

Tehtnica

Danes se boste posvečali samo delu. Bodite previdni, da se ne boste opekli pri odnosih z bližnjimi, ki menijo, da jih zanemarjate. Res je tako. Danes se boste vrgli v delo, saj boste želeli napredek takoj, morda že danes. Ne hitite. Prav je, da se zavedate, da vsaka sprememba potrebuje svoj čas.

Škorpijon

Veliko boste razmišljali o novih možnostih glede fizičnega in psihičnega počutja. Spoznali boste, da ste se vse predolgo obremenjevali s tem, kaj drugi pričakujejo od vas. Uprli se boste takim odnosom, kar vas bo spodbudilo, da boste spremenili svoje življenje. Začnite že danes.

Strelec

Obeta se vam učenje. Vlagati boste morali v znanje, če boste hoteli ustreči sebi in ostalim. Ne bo lahko, a je to edina pot. V življenju se srečujemo z vzponi in padci. To potrebujete za optimalni razvoj. Skušajte se odpovedati zastarelim vzorcem, da se boste lahko osvobodili in zadihali s polnimi pljuči.

Kozorog

Vaše počutje bo danes prej slabo kot dobro, čeprav brez posebnega razloga. Globoko v sebi boste čutili žalost, ki pa bo najverjetneje izhajala iz čustvenega področja. Tu se namreč v zadnjem času nič ne odvija po začrtani poti. Morda si preveč želite uveljaviti svojo voljo. Bodite potrpežljivi.

Vodnar

Nagnjeni boste k temu, da boste sledili toku ljudi in situacij, privabljali boste, kar boste potrebovali, in dopustili svetu, da bo prišel do vas. Ljubezen, čustveno zadovoljstvo in harmonija bodo prevladovali v vašem osebnem razmerju. Čas bo idealen za počivanje in za uživanje v partnerjevi družbi.

Ribi

Še posebej v prvi polovici dneva se vas utegneta polotiti neprilagodljivost in trma. Bližnji ne bodo nič kaj navdušeni nad vašim obnašanjem, zato dobro premislite o vsaki izrečeni besedi. V sebi boste odločni in močni, nasprotovanje vas ne bo ustavilo. Uspešno boste izpeljali vse, kar si boste zadali.