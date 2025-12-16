Oven

Pri svojih poslovnih zamislih boste veliko podpore dobili od mlajših, komunikativnih oseb, s katerimi se dobro razumete. Danes ne dovolite bližnjim, da bi uničili vaše dobro razpoloženje, še posebej v zvezi z novimi načrti in priložnostmi. Pričakujte uspešen poslovni pogovor, ki bo veliko obetal.

Bik

Danes boste že boljše volje. Svoje telo boste zagnali tako mentalno kot fizično. Na delovnem mestu boste pripravljeni na nove izzive, zato bo današnji delovnik minil zelo hitro. Po napornem dnevu si privoščite sprostitev. Prav gotovo vam bo prijala meditacija, saj boste le tako umirili svoje misli.

Dvojčka

Pripravljeni ste končati odnose, ki ne izpolnjujejo vaših čustvenih kriterijev ali pa vas prekomerno utrujajo in izčrpavajo. Dovolj boste imeli zakulisnih iger in neiskrenosti. Skrivnosti boste želeli spraviti na površje, vrniti izgubljeno gotovost in bolj jasno spoznati, kaj drugi želijo od vas in ali jim to lahko nudite.

Rak

Ste pred pomembno odločitvijo. Ta se tiče tudi vaših bližnjih, zato je pomembno, da se pogovorite tudi z njimi. Izpostavite jim tako pozitivne kot tudi negativne strani odločitve, saj vam le na ta način ne bodo mogli ničesar očitati. Zvečer vas čaka prijetno presenečenje v družinskem krogu.

Lev

Zaradi delovne vneme ne ločujete več zasebnega in službenega. Delo nosite domov in s tem obremenjujete družino. Namesto, da bi preživeli kakovosten čas z družino, se boste danes tudi doma posvečali službenim dolžnostim. Za spremembo presenetite domače in delo pustite v službi.

Devica

Samski boste premišljevali o osebi, ki je še niste preboleli. Če ste nedavno nazaj končali odnos in če si o njem še vedno zastavljate določena vprašanja, je čas, da jih razjasnite. Le tako bo mogoča svetlejša prihodnost. Tisti, ki ste v ustaljenem odnosu, danes pričakujte ogromno predanosti in topline.

Tehtnica

Pri delu se zagotovo ne trudite dovolj. Včasih se zdi, da obupate, še preden zares poprimete za delo. Prav je, da premislite o tem, koliko truda ste pripravljeni vložiti v določeno delovno nalogo. Ne mislite, da ste najboljši, saj nadrejeni tega zagotovo ne opazijo. Pokažite svoj maksimum.

Škorpijon

Danes boste odkrili pot, ki ste jo tako dolgo iskali. Če ste se še pred kratkim soočali s težavo, se bo ta danes razrešila. S pomočjo osebe, ki vam je blizu, boste lahko poiskali rešitev, ki je bila ves ta čas na dosegu roke. Na delovnem mestu lahko pričakujete veliko novosti, ki vas bodo razveselile.

Strelec

Muhasti boste in kar naprej boste spreminjali vedenje, s čimer boste zelo negativno delovali na okolico. Poskusite se zadržati. Opazili boste tudi, da ste se z nekom zapletli globlje, kot ste nameravali. Želeli se boste izviti iz primeža ter zadevo zaključiti. Morda boste izbrali malce napačen čas.

Kozorog

Razpoloženje bo danes še vedno malce slabše, kar se bo odsevalo v partnerskem odnosu. Vezani boste čutili oddaljenost. Zaupajte partnerju, kako se počutite. Naj slabo počutje ne stopi tudi med vaju. Samske bodo čustva, ki jih gojite do določene osebe, povsem zmedla. Premislite o tem, kaj čutite.

Vodnar

Danes bodite previdni. Pomanjkanje določenih informacij bi vas lahko pripeljalo do denarne izgube. Če ste nameravali vložiti ali oplemenititi svoj denar, sprva zberite vse informacije, ki jih potrebujete. Čas bo na vaši strani, zato ne hitite. V nasprotnem primeru vas v prihodnosti čaka izguba denarja.

Ribi

Tisti v ustaljenem odnosu, pričakujte izboljšanje in razumevanje med vama s partnerjem. Razjasnili boste težave, ki so se pojavile v vajinem razmerju. Čutili boste olajšanje. Prenašanje bremena na partnerja se ne bo izkazalo kot dobro, zato se temu v prihodnje skušajte izogniti. Samski boste s svojimi misli daleč proč.