Preverite, ali s hrano dobite dovolj vitamina D
Pomanjkanje vitamina D je v Sloveniji zelo razširjeno, v obdobju podaljšane zime biosinteza vitamina D v človeški koži praktično ne poteka, zato so prebivalci v tem času skoraj v celoti odvisni od prehranskega vnosa oziroma dodajanja vitamina D. Ali s prehrano vnašate dovolj tega pomembnega vitamina, lahko ugotovite s preprostim orodjem.
Poleti je potrebe telesa po vitaminu D mogoče pokriti že s krajšo zmerno izpostavljenostjo soncu, medtem ko je jeseni in pozimi ključni vir vitamina D prehrana. Po podatkih Inštituta za nutricionistiko ima v jesensko-zimskem obdobju kar okrog 80 odstotkov odraslih prebivalcev Slovenije pomanjkanje vitamina D, saj so prehranski vnosi tega vitamina pogosto prenizki za pokrivanje potreb.
Da bi prebivalcem pomagali ugotoviti, ali s prehrano vnašajo dovolj vitamina D, je Inštitut za nutricionistiko objavil posebno orodje oziroma kratek vprašalnik o pogostosti uživanja nekaterih živil, s katerim lahko primerjate oceno količine zaužitega vitamina D s priporočili po tem vitaminu za zdrave odrasle.
Zimsko sonce ni dovolj
Za vitamin D je najbolj znano, da je pomemben za zdravje okostja, medtem ko se o njegovem pomembnem vplivu na delovanje imunskega sistema v javnosti več govori šele v zadnjih letih. Ob zadostni izpostavljenosti dovolj intenzivni sončni svetlobi nastaja vitamin D v človeški koži, medtem ko se od novembra do aprila zaradi nizke intenzitete sončnih žarkov UV-B na našem geografskem območju ta proces praktično ustavi, ne glede na to, koliko se izpostavljamo zimskemu soncu.
"V okviru več raziskav smo v preteklih letih ugotovili velika sezonska nihanja v preskrbljenosti prebivalcev z vitaminom D. Med novembrom in aprilom je imelo kar 80 odstotkov odraslih pomanjkanje tega vitamina, približno 40 odstotkov pa celo hudo pomanjkanje," je povedal prof. dr. Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko.
Pomanjkanje vitamina D so povezali tudi z zelo nizkimi prehranskimi vnosi vitamina D, mnogi ga namreč povprečno s prehrano zaužijejo manj kot tri mikrograme na dan, pozimi pa bi ga za pokrivanje potreb morali vnesti vsaj 20 mikrogramov (800 IU). So pa od pojava epidemije covid-19 v Sloveniji ugotovili, da se je bistveno povečal obseg dodajanja tega vitamina z zdravili ali prehranskimi dopolnili, po ocenah Inštituta za nutricionistiko je prejšnjo zimo vitamin D prehrani dodajala približno polovica odraslih.
Previsoki odmerki vam lahko škodijo
"Zadnja leta smo ugotovili številne vrzeli v znanju prebivalcev o vitaminu D. Mnogi se še vedno sprašujejo, kdaj je primerno dodajati vitamin D in v kakšnih odmerkih. V naših raziskavah smo ugotovili, da nekateri prebivalci sicer poročajo o dodajanju vitamina D s farmacevtskimi pripravki, vendar je njihov dnevni odmerek lahko prenizek, nekateri pa celo poročajo o zelo visokih odmerkih tega vitamina, ki že predstavljajo zdravstveno tveganje," je ob tem povedala izr. prof. dr. Katja Žmitek z Inštituta za nutricionistiko in VIST Fakultete za aplikativne vede.
Vprašalnik je na voljo vsem
Za raziskovalne namene so med drugim razvili tudi vprašalnik za oceno prehranskega vnosa vitamina D, ki so ga zdaj ponudili v uporabo prebivalcem. Vprašalnik je v elektronski obliki dostopen prek spletne strani https://nutris.org/projekti/vitamin-d.