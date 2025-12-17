Preverite, ali s hrano dobite dovolj vitamina D

Pomanjkanje vitamina D je v Sloveniji zelo razširjeno, v obdobju podaljšane zime biosinteza vitamina D v človeški koži praktično ne poteka, zato so prebivalci v tem času skoraj v celoti odvisni od prehranskega vnosa oziroma dodajanja vitamina D. Ali s prehrano vnašate dovolj tega pomembnega vitamina, lahko ugotovite s preprostim orodjem.

Poleti je potrebe telesa po vitaminu D mogoče pokriti že s krajšo zmerno izpostavljenostjo soncu, medtem ko je jeseni in pozimi ključni vir vitamina D prehrana. Po podatkih Inštituta za nutricionistiko ima v jesensko-zimskem obdobju kar okrog 80 odstotkov odraslih prebivalcev Slovenije pomanjkanje vitamina D, saj so prehranski vnosi tega vitamina pogosto prenizki za pokrivanje potreb.

Da bi prebivalcem pomagali ugotoviti, ali s prehrano vnašajo dovolj vitamina D, je Inštitut za nutricionistiko objavil posebno orodje oziroma kratek vprašalnik o pogostosti uživanja nekaterih živil, s katerim lahko primerjate oceno količine zaužitega vitamina D s priporočili po tem vitaminu za zdrave odrasle.

Zimsko sonce ni dovolj

Za vitamin D je najbolj znano, da je pomemben za zdravje okostja, medtem ko se o njegovem pomembnem vplivu na delovanje imunskega sistema v javnosti več govori šele v zadnjih letih. Ob zadostni izpostavljenosti dovolj intenzivni sončni svetlobi nastaja vitamin D v človeški koži, medtem ko se od novembra do aprila zaradi nizke intenzitete sončnih žarkov UV-B na našem geografskem območju ta proces praktično ustavi, ne glede na to, koliko se izpostavljamo zimskemu soncu.

Foto: Pixabay

"V okviru več raziskav smo v preteklih letih ugotovili velika sezonska nihanja v preskrbljenosti prebivalcev z vitaminom D. Med novembrom in aprilom je imelo kar 80 odstotkov odraslih pomanjkanje tega vitamina, približno 40 odstotkov pa celo hudo pomanjkanje," je povedal prof. dr. Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko.

Pomanjkanje vitamina D so povezali tudi z zelo nizkimi prehranskimi vnosi vitamina D, mnogi ga namreč povprečno s prehrano zaužijejo manj kot tri mikrograme na dan, pozimi pa bi ga za pokrivanje potreb morali vnesti vsaj 20 mikrogramov (800 IU). So pa od pojava epidemije covid-19 v Sloveniji ugotovili, da se je bistveno povečal obseg dodajanja tega vitamina z zdravili ali prehranskimi dopolnili, po ocenah Inštituta za nutricionistiko je prejšnjo zimo vitamin D prehrani dodajala približno polovica odraslih.

Previsoki odmerki vam lahko škodijo

"Zadnja leta smo ugotovili številne vrzeli v znanju prebivalcev o vitaminu D. Mnogi se še vedno sprašujejo, kdaj je primerno dodajati vitamin D in v kakšnih odmerkih. V naših raziskavah smo ugotovili, da nekateri prebivalci sicer poročajo o dodajanju vitamina D s farmacevtskimi pripravki, vendar je njihov dnevni odmerek lahko prenizek, nekateri pa celo poročajo o zelo visokih odmerkih tega vitamina, ki že predstavljajo zdravstveno tveganje," je ob tem povedala izr. prof. dr. Katja Žmitek z Inštituta za nutricionistiko in VIST Fakultete za aplikativne vede.

Foto: Pexels

Vprašalnik je na voljo vsem

Za raziskovalne namene so med drugim razvili tudi vprašalnik za oceno prehranskega vnosa vitamina D, ki so ga zdaj ponudili v uporabo prebivalcem. Vprašalnik je v elektronski obliki dostopen prek spletne strani https://nutris.org/projekti/vitamin-d.