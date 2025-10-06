Ob prvih znakih prehlada in gripe mnogi obiščejo lekarno in si, v upanju da ne obležijo, skušajo pomagati s prehranskimi dopolnili za krepitev imunskega sistema. Izbira teh je velika in običajno niso poceni. Sami smo za deset vrečk praška za pripravo napitka, bogatega z vitamini, minerali in aminokislinami, ki imajo pomembno vlogo pri delovanju imunskega sistema, odšteli 30 evrov. Ob tem se nam poraja vprašanje, ali nam takšni pripravki sploh pomagajo ali gre le za marketinško nišo farmacevtske industrije? Specialistka družinske medicine Nena Kopčavar Guček pojasni, da lahko z nekaterimi posebnimi preparati sicer okrepimo svoj imunski odgovor pri spopadanju z boleznijo, medtem ko odpornosti s tem ne bomo okrepili. "Odpornost ni nekaj, na čemer delamo zdaj, ko se začenja obdobje gripe. Če v organizmu nimamo dovolj vitamina C, ga v času prehlada lahko jemo z veliko žlico, pa je takrat že prepozno. Dokazano to ne skrajša bolezni niti ne lajša njenih simptomov. To je tek na dolge proge, za krepitev odpornosti ni neke hitre rešitve," poudari Kopčavar Guček.

S hladnejšim vremenom pridejo tudi prehladi, ki so ena najpogostejših zdravstvenih težav v jesensko-zimskih mesecih. Kot pojasni predstojnica ljubljanske infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc, trenutno povečanega števila bolnikov na infekcijski kliniki ne beležijo, a se bo to kmalu spremenilo. "Spet je nekoliko več covida-19, ki se običajno začne pogosteje pojavljati avgusta. Zaenkrat je še kar mirno, a ne bo dolgo tako. Začelo se je novo šolsko leto in bolezni se hitreje širijo," pojasni Lejko Zupanc. Za krepitev odpornosti predstojnica infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc svetuje, da uživate raznoliko prehrano, se čim več gibate na svežem zraku, uživate vitamin D, ki nam ga pozimi primanjkuje in se izogibate prostorom, kjer je veliko ljudi in ni poskrbljeno za zračenje. Kroničnim bolnikom in starejšim pa priporoča, da se cepijo proti gripi. Foto: STA / Nebojša Tejić

Še preden nas bolezen položi v posteljo in nam ne preostane drugega, kot da obiščemo zdravnika, rešitev pogosto iščemo v prehranskih dopolnilih, ki naj bi pomagala krepiti naš imunski sistem in odpornost.

Izbira je res velika in pogosto v poplavi takšnih in drugačnih preparatov, ki v večini primerov niso poceni, le s težavo izberemo tistega, ki bi lahko bil najbolj učinkovit pri odpravljanju naših težav.

Sami smo za 10 vrečic praška za pripravo napitka, bogatega z vitamini, minerali in aminokislinami, ki imajo pomembno vlogo pri delovanju imunskega sistema, odšteli 30 evrov, medtem ko smo za 100 kapsul z vitaminom C plačali 18 evrov. Pa je smiselno zapravljati velike vsote denarja za nekaj, za kar ne vemo, ali nam v resnici pomaga?

Kot pojasni Lejko Zupanc, imajo nekatera hranila pozitiven vpliv na imunski sistem in nam lahko pomagajo pri lažjem prebolevanju okužbe, kar pa še ne pomeni, da zaradi jemanja le teh ne bomo zboleli, če pridemo v stik z nalezljivo boleznijo.

Odpornosti ne moremo dvigniti v 14 dneh

Glavno vlogo pri tem, da ne zbolimo, ima pravilno delujoč imunski sistem. Tega ne moremo okrepiti čez noč, pač pa je to tek na dolge proge, pojasni specialistka družinske medicine Nena Kopčavar Guček.

"Odpornost ni nekaj, na čemer delamo zdaj, ko se začenja obdobje gripe. Odpornosti ne moremo dvigniti v 14 dneh, to je znanstveno dokazano. Za primer vzemimo vitamin C, za katerega vemo, da vpliva na odpornost, če ga redno uživamo. V telesu moramo imeti dovolj vitamina C, da ne zbolimo. Če pa ga v telesu nimamo dovolj, ga lahko med prehladom jemo z žlico, a je takrat že prepozno. Dokazano to ne skrajša bolezni niti ne lajša njenih simptomov. To je tek na dolge proge, za krepitev odpornosti ni neke hitre rešitve," je jasna Kopčavar Guček.

V nadaljevanju sogovornica pojasni, da lekarne sicer ponujajo posebne preparate, ki dokazano vsebujejo elemente beljakovin, elemente protiteles in druge elektrolite in elementarne mikroelemente, ki lahko delujejo na organizem v trenutku, ko se okužimo. "S tem pa ne krepimo odpornosti, ampak okrepimo svoj imunski odgovor, da se bolje spopademo z boleznijo. Nekateri preparati tako dokazano učinkujejo v trenutku, ko se okužimo. A treba je razlikovati, eno je odpornost, drugo pa je obdobje okužbe in prebolevanje le te," opozori Kopčavar Guček.

Specialistka družinske medicine Nena Kopčavar Guček. Foto: STA ,

Štirje stebri odpornosti in kako jih krepiti

Odpornost sloni na štirih steblih, na katere moramo misliti in jih podpirati vse leto. Enega od stebrov predstavlja spanje, drugi je telesna aktivnost, tretji izpostavljenost stresu, četrta pa je uravnotežena prehrana.

"Dobra telesna pripravljenost pomembno vpliva na našo odpornost za bolezni. Stres je nekaj, kar znanstveno dokazano zmanjšuje odpornost. Če smo cel teden pod stresom, za vikend pa gremo dvakrat na Šmarno goro, to ni dovolj. Če si vsak dan izpostavljen stresu, moraš vsak dan poskrbeti tudi za antistres. To so vse aktivnosti, ki so prijetne, ki vas osrečujejo in jih imate radi. Četrti steber pa predstavlja zdrava mešana prehrana, ki zagotavlja, da dobite dovolj sestavin in posebnih prehranskih dodatkov ne potrebujete," pravi Kopčavar Guček.

Seveda pa pri tem obstajajo izjeme. Ljudje, ki se soočajo z zdravstvenimi težavami, ko recimo zaradi posega na zobovju ne morejo jesti sveže hrane ali pa so v procesu zdravljenja, ko bolehajo za prebavnimi težavami, potrebujejo prehranske dodatke. Vitamine dodajajo tudi osebam, ki bolehajo za osteoporozo, nosečnicam preventivno dodajajo vitamin B, dojenčkom pa vitamina A in D. "Prehranski dodatki za zdrave ljudi, ki nimajo nobenih omejitev ali bolezni, ki bi jih prehransko omejevale, niso na mestu. Prehranski dodatki so zelo uspešna tržna niša, ki ji pogosto nasedajo ravno ljudje, ki so socialno ranljivi," opozori družinska zdravnica Kopčavar Guček.

Foto: Shutterstock