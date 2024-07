Ali še vedno verjamete, da zbolite zaradi klime?

Mnogi ljudje se pritožujejo zaradi klimatskih naprav in verjamejo, da so krive za njihov prehlad in boleče grlo. To ne drži povsem. Ne zbolimo namreč zaradi uporabe klimatske naprave, ampak zaradi mikrobov, ki se ob nerednem vzdrževanju namnožijo v klimatski napravi in se ob njenem delovanju sproščajo v zrak. Vdihovanje mikrobov ali njihovih delcev tako povzroči okužbe in vnetja pri človeku.

Klimatska naprava prav tako povzroči kroženje zraka po prostoru, in če so v prostoru bakterije, se te po uporabi klimatske naprave dvigajo oziroma razpršijo ter sprožijo zdravstvene težave. Če so v sobi prisotne plesen in bakterije, bo klimatska naprava povzročila njihovo kroženje, mi pa bomo imeli vneto grlo, zamašen nos ali težave z dihanjem.

Boleznim se lahko izognemo z rednim vzdrževanjem klimatske naprave

Bolezni, povezani s klimatsko napravo, se torej zlahka izognemo tako, da poskrbimo za vzdrževanje in čistočo klimatske naprave. Prav tako je pomembno vedeti, ali klimatska naprava zajema zrak zunaj, ali ga filtrira in ali uravnava vlago v zraku. Kompleksne naprave za klimatizacijo uravnavajo tudi vlažnost zraka, kar prispeva k upočasnjenemu razmnoževanju pršic in lahko koristi alergijskim bolnikom.

Predvsem je pomembno zavedanje, da z uporabo klimatske naprave, ki ne dovaja svežega zraka v prostor, ne moremo nadomestiti rednega zračenja bivalnih prostorov.