Mlada slovenska pevka Lina Kuduzović, ki jo poznamo kot prvo in najmlajšo zmagovalko šova Slovenija ima talent, je sledilcem na družbenih omrežjih razkrila, zakaj se je lani preselila na drug konec sveta.

Leta 2024 se je danes 22-letna pevka odločila za veliko spremembo v svojem življenju. Preselila se je na drug konec sveta, v južnokorejsko prestolnico Seul. Da je njeno srce tam spet našlo svoje mesto v glasbi, je Kuduzović zapisala decembra lani, ko se je spomnila vseh trenutkov, ki so zaznamovali preteklo leto.

"V Švici človek bankrotira"

Po poročanju portala Svet24 pa je mlada pevka, ki je pred selitvijo z družino živela v Švici, pred kratkim odgovarjala na vprašanja sledilcev in pojasnila, zakaj se je odločila za selitev na drugo celino. "Zaradi glasbe. Ampak tudi zaradi jezika in kulture. Tukaj se počutim veliko bolj doma kot pa v Švici," je zapisala. Hkrati je razkrila, kaj jo je v novi državi najbolj presenetilo: "Kako poceni je vse. V Švici človek bankrotira."

Dodala je, da se trenutno posveča novim glasbenim projektom, in priznala, da si je vzela nekaj premora, saj je psihično izmučena.

Slovenska javnost je Lino Kuduzović spoznala leta 2010, ko je pri zgolj sedmih letih zmagala v prvi sezoni glasbenega šova Slovenija ima talent. Tri leta kasneje se je z družino preselila v Švico. Lina je Slovenijo leta 2015 zastopala na otroški Evroviziji v Bolgariji, na kateri je bila tretja. Leta 2020 se je na izboru Ema borila tudi za nastop na Evroviziji, ki je bila kasneje zaradi epidemije covida-19 odpovedana, a jo je v finalu premagala Ana Soklič.

