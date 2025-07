Slovenska pevka Gaja Prestor naj bi po poročanju revije Lady razdrla zaroko s partnerjem Luko Dovšakom in se po sedmih letih zveze z njim tudi razšla.

Za pevko so zadnji meseci polni sprememb. Po tem, ko je s svojimi oboževalci delila, da bo od zdaj pod imenom DJ Estora ustvarjala elektronsko glasbo, je novo poglavje odprla tudi v zasebnem življenju. Po lanski sanjski zaroki na Baliju se je odločila, da zaroko s partnerjem Luko, s katerim sta bila par sedem let, razdre. Ob tem se je že odselila iz njunega skupnega stanovanja in se preselila na svoje, v najemniško stanovanje v ljubljanski Situli.

Petindvajsetletnica za omenjeno revijo svojega ljubezenskega življenja ni komentirala, ali njihove navedbe držijo, pa smo jo vprašali tudi mi. Njen odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.

V zvezi od 18. leta

Gaja Prestor je o svojem razmerju lani spregovorila tudi za Siol.net. Kot nam je povedala, sta bila z Luko par od njenega 18. leta. "Jaz sem imela res srečo, da je bil Luka že od samega začetka moja ogromna podpora. Vedno me je držal na realnih tleh, kar mi je včasih malce težko, čeprav vem, da mi želi samo dobro. Je zelo realističen in mi vedno pove tako, kot je," je dejala takrat.

Dodala je: "Je pa tudi najbolj čudovita oseba v mojem življenju in moj najboljši prijatelj. Sploh si ne predstavljam, da bi bila brez njega. Res sem vesela, da sem lahko tako hitro v življenju spoznala nekoga, s katerim bi rada bila vse življenje."

