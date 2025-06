Glasbena ustvarjalka Gaja Prestor navdušuje tudi s svojimi modnimi kombinacijami. Tokrat nas je očarala s poletno opravo, ki jo je nosila na sanjskem potovanju na grški otok Santorini. Kaj je oblekla in kako lahko ta stajling posnemate, vam razkrijemo v nadaljevanju tega članka.

Top v beli barvi

Izberite poletni top v svilenem materialu, ki bo poskrbel za svetlikajoče izstopanje na soncu. Gaja je nosila oprijet bel top z naramnicami, ki se je popolnoma ujemal s preprostim, a elegantnim videzom. Belina v kombinaciji z rahlim sijajem tkanine poudari poletno zagorelost in deluje brezčasno.

Lanene hlače

V poletnih dneh so bele lanene hlače idealne, saj v njih lažje prenesemo vročino in ostanemo elegantni tudi med raziskovanjem otoka. Gaja se je odločila za visoko krojen model z ravnim krojem, ki podaljša silhueto in doda sproščenost. Lan je tudi okolju prijazna izbira, kar še posebej cenijo modne navdušenke z ozaveščenim pristopom.

Okrogli uhani

Zlati okrogli uhani bodo celotnemu videzu dodali pridih glamurja, ne da bi delovali pretirano. Gaja je izbrala večje, a lahke obroče, ki so poudarili obraz in dopolnili poletno preprostost. Takšen modni dodatek ostaja priljubljena izbira tudi izven poletja.

