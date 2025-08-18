Priznani slovenski oblikovalec luksuznih plovil Dan Lenard je na svojih družbenih omrežjih sporočil, da mu je v tretjem poskusu uspelo podreti svetovni rekord v neprekinjeni solo vzdržljivostni plovbi s tipom jadrnice laser. Prejšnji rekord je znašal 283,5 milje in 132,5 ure, kar je Lenard s svojim dosežkom že presegel. V lovu pa je tudi za Guinnessovim rekordom, ki ga skuša preseči s preplutjem 500 milj (oziroma 804 kilometrov).

Rušenja rekorda v neprekinjenem solo jadranju z jadrnico tipa Laser - ILCA, ki poteka brez asistence, spremljave, sidranja, dotika obale ali drugega plovila, se je Dan Lenard lotil še drugič v zadnjih dveh mesecih, potem ko je moral junija zaradi slabih vremenskih razmer svojo pot in lovljenje rekorda predčasno prekiniti. Njegovo plovbo lahko spremljate na tej povezavi.

Foto: Facebook/Dan Lenard

Kot je še dodal Lenard, se je na tretji poskus odpravil v tišini, z upanjem, da mu vendarle uspe podreti svetovni in morda celo Guinnesov rekord. Izplul je Marine Sukošan ter v zadnjih petih dneh jadral okoli Dugega otoka in v srednjem Jadranu. Ali bo Lenardu po svetovnem rekordu uspelo podreti tudi Guinnessov rekord in doseči prepluto razdaljo 500 milj, bo znano že kmalu.

Junija je za Siol.net nekaj dni pred izplutjem povedal, da so priprave na podvig predvsem psihološke, "saj je prostor na majhni barki izjemno omejen". Na sedemdnevno jadranje, na katerega se je odpravil tudi tokrat, se je podal sam. Jadranja ne sme prekiniti, prav tako čolna ne sme zasidrati ali ga privezati. "Ne smem nehati jadrati in tudi ne morem, ker se jadra ne da sneti brez postanka na obali. Ker gre za neprekinjeno jadranje brez pomoči, tudi ničesar ne smem sprejeti od nikogar, ne smem se zasidrati ali privezati, niti se dotakniti dna, obale ali kakšne druge barke," je takrat pojasnil Dan Lenard, ki po vsem svetu velja za enega najbolj cenjenih oblikovalcev luksuznih plovil.

Foto: Osebni arhiv Dana Lenarda

Lenard je sicer solastnik podjetja Studio Nuvolari & Lenard, katerega jahto ima v lasti tudi filmski režiser Steven Spielberg. Drugi solastnik je Italijan Carlo Nuvolari. Sedež podjetja je v Benetkah, zato je Lenard ves čas razpet med Slovenijo in Italijo.