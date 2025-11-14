Sloviti britanski jadralec Ben Ainslie je napovedal nov britanski napad na prestižni pokal Amerike. Oseminštiridesetletni Britanec bo v prihodnji tednih sporočil, kdo bo financiral britansko ekipo, ki bo leta 2027 v Neaplju napadla zmago in kdo bo sestavljal ekipo.

Ben Ainslie, dolgoletni tekmec slovenskega jadralca Vasilija Žbogarja, je z jadrnico Oracle Team USA leta 2013 že osvojil America's cup. Zdaj si želi pokal vrniti v Veliko Britanijo, ki je leta 1851 gostila prvo izvedbo tega legendarnega jadralnega tekmovanja.

Britanci so lani pred obalo Barcelono izgubili dvoboj z Novo Zelandijo z 2:7. "To je zadnji športni dogodek, ki ni pravilno komercializiran in prav zdaj to spreminjamo," je javnosti sporočil Ainslie, ki je najavil prihod doslej še neimenovanega poslovnega partnerja, ki naj bi popolnoma spremenil komercialni del te tekme.

Organizatorji tekme pa skrbijo za pošteno izhodišče vseh nastopajočih ekip. Stroške, ki jih posamezna ekipa lahko porabi za tekmo, so omejili na 75 milijonov evrov in seveda tudi Ainslie s svojo ekipo želi vložiti ves dovoljeni znesek.,

"Težko bo premagati Novo Zelandijo, ki je lani lovoriko osvojila tretjič zaporedoma. Pričakujem tudi hud boj z jadrnicama iz Italije in Francije," je še dejal nosilec petih olimpijskih kolajn, med katerimi so bile štiri zlate.

Sam si želi, da bi na morju pred Neapljem nastopila tudi Švica. "Upam, da bo v Neapelj morda prišla tudi jadrnica American Magic, čeprav so Američani prejšnji mesec najavili, da ne bodo nastopili. Govori se tudi o pozni prijavi Avstralije," je še dejal Britanec, ki še ni potrdil, da bo na tekmi prevzel vlogo za krmilom jadrnice. "Seveda je to moja želja, a prevzel bom vlogo, ki bo najboljša za ekipo."