Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
5. 10. 2025,
14.54

Osveženo pred

52 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
jadranje formula kite Toni Vodišek

Nedelja, 5. 10. 2025, 14.54

52 minut

Svetovno prvenstvo, formula kite, Cagliari

Toni Vodišek četrti na svetovnem prvenstvu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Toni Vodišek | Toni Vodišek v regati za medalje. | Foto Jadralna zveza Slovenije

Toni Vodišek v regati za medalje.

Foto: Jadralna zveza Slovenije

Slovenski jadralec v razredu formula kite Toni Vodišek je na svetovnem prvenstvu v italijanskem Cagliariju zasedel končno četrto mesto.

Zlato kolajno je osvojil Italijan Riccardo Pianosi, sicer četrti z lanskih olimpijskih iger in evropski prvak. Srebrno branilec svetovnega naslova ter bronasti z lanskega jadralnega prizorišča v Marseillu, Singapurec Maximilian Maeder, bron pa Francoz Benoit Gomez.

Svetovno prvenstvo za formulo kite na Sardiniji, prvo v novem olimpijskem ciklu, je končano. Vodišek, za katerega je bilo to prvo tekmovanje na najvišji ravni po večmesečni rehabilitaciji kolena, je že pred odhodom realno napovedal uvrstitev med najboljših osem. Po napetem jadralskem tednu je svoj cilj presegel in tekmovanje sklenil na skupnem četrtem mestu.

Nosilec srebrnega odličja z lanskih olimpijskih igre v Franciji je celoten regatni teden jadral odlično in se uvrščal na skupno tretje oziroma četrto mesto, kar ga je po sobotnih zadnjih kvalifikacijskih regatah pred današnjimi finalnimi nastopi za kolajne za najboljših osem pripeljalo neposredno v polfinale.

V polfinalu je jadral suvereno ter se prebil v veliki finale, kjer sta ga čakala prvouvrščeni iz kvalifikacij Pianosi ter drugouvrščeni Maeder. Poleg Vodiška se je prek četrtfinala in polfinala v veliki finale uvrstil še Francoz Gomez. Pianosiju je do skupne zmage in naslova svetovnega prvaka manjkala samo še ena zmaga v velikem finalu in v napetem dvoboju z branilcem svetovnega naslova Maederjem je po skorajda fotofinišu italijanski jadralec slavil svoj prvi naslov svetovnega prvaka.

Vodišek je pri prvi privetrni oznaki padel in tako izpadel iz borbe za odličja. Kljub temu mu je uspel lep dosežek, uvrstitev v veliki finale svetovnega prvenstva je več, kot je po dolgotrajni rehabilitaciji in kratkem času, ki ga je lahko namenil treningom, pričakoval ali napovedoval.

Toni Vodišek
Sportal Vodišek v boj za odličja s četrtega mesta
Toni Vodišek
Sportal Vodišek na SP po točkah ujel drugouvrščenega Stragiottija #video
jadranje formula kite Toni Vodišek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.