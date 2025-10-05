Slovenski jadralec v razredu formula kite Toni Vodišek je na svetovnem prvenstvu v italijanskem Cagliariju zasedel končno četrto mesto.

Zlato kolajno je osvojil Italijan Riccardo Pianosi, sicer četrti z lanskih olimpijskih iger in evropski prvak. Srebrno branilec svetovnega naslova ter bronasti z lanskega jadralnega prizorišča v Marseillu, Singapurec Maximilian Maeder, bron pa Francoz Benoit Gomez.

Svetovno prvenstvo za formulo kite na Sardiniji, prvo v novem olimpijskem ciklu, je končano. Vodišek, za katerega je bilo to prvo tekmovanje na najvišji ravni po večmesečni rehabilitaciji kolena, je že pred odhodom realno napovedal uvrstitev med najboljših osem. Po napetem jadralskem tednu je svoj cilj presegel in tekmovanje sklenil na skupnem četrtem mestu.

Nosilec srebrnega odličja z lanskih olimpijskih igre v Franciji je celoten regatni teden jadral odlično in se uvrščal na skupno tretje oziroma četrto mesto, kar ga je po sobotnih zadnjih kvalifikacijskih regatah pred današnjimi finalnimi nastopi za kolajne za najboljših osem pripeljalo neposredno v polfinale.

V polfinalu je jadral suvereno ter se prebil v veliki finale, kjer sta ga čakala prvouvrščeni iz kvalifikacij Pianosi ter drugouvrščeni Maeder. Poleg Vodiška se je prek četrtfinala in polfinala v veliki finale uvrstil še Francoz Gomez. Pianosiju je do skupne zmage in naslova svetovnega prvaka manjkala samo še ena zmaga v velikem finalu in v napetem dvoboju z branilcem svetovnega naslova Maederjem je po skorajda fotofinišu italijanski jadralec slavil svoj prvi naslov svetovnega prvaka.

Vodišek je pri prvi privetrni oznaki padel in tako izpadel iz borbe za odličja. Kljub temu mu je uspel lep dosežek, uvrstitev v veliki finale svetovnega prvenstva je več, kot je po dolgotrajni rehabilitaciji in kratkem času, ki ga je lahko namenil treningom, pričakoval ali napovedoval.