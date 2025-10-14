Koprčan Toni Vodišek, ki je v jadralnem razredu formula kajt na nedavnem svetovnem prvenstvu v Italiji po operaciji kolena in dolgi rehabilitaciji osvojil četrto mesto, misli usmerja na tekme v naslednjem letu. Prva večja bo med 26. in 30. januarjem v brazilski Fortalezi, kjer bo testno tekmovanje za svetovno prvenstvo.

"Dotlej imam še precej časa, tako glede opreme in tudi kolena. Najprej se bom spočil in povsem pozdravil koleno. Tako bom v boljšem stanju spet na vodi. Ta teden bom šel do zdravnika Bogdana Ambrožiča in fizioterapevtke Jane Obad, brez katere na SP ne bi zvozil vseh regat. Po dve uri masaž je opravila na dan in še imela delo s kolenom. Zaradi tega ni prišlo do predčasnega konca mojega nastopa na prvenstvu. Ambrožič, ki me je konec lanskega leta operiral, pa bo dal diagnozo in povedal, kako bom delal v naslednjem obdobju," je povedal Vodišek.

Od tega bo odvisno, če bo letos nastopil še na kašni tekmi. "Se še nisem odločil. Če bom tekmoval, to bo nepomembna tekma ali dve. Bi pa se rad preizkusil, kako je, ko si v množici na startni črti, kar mi je v prisilnem premoru manjkalo."

Foto: osebni arhiv Tonija Vodiška

S tem bo nadaljeval pot do olimpijskih iger v Los Angelesu leta 2028, kjer bo branil srebro z lanskih iger v Franciji. Krstni nastop po operaciji je opravil julija prav na prizorišču prihodnjih iger. Na SP je bil dolgo v boju za najvišja mesta, v finalu pa je že na prvi privetrni oznaki padel in ne le izpadel iz borbe za odličja, ampak si tudi nekoliko poškodoval koleno.

"Koleno še malo čutim, ampak bolečine po takih naporih so razumljive. Je vedno bolje, bolečine so veliko manjše kot na SP. Ob koncu prvenstva sem bil na barki s trenerjem, ki me je spodbudil, da sem šel na tekmo, čeprav sem mu rekel, da bi najraje končal. Sem šel potem na polno, drugače ne znam in to je pustilo tudi nekaj posledic," je pojasnil Vodišek.

"Pred SP sem napovedal uvrstitev do 10. mesta z željo po medalji. Napravil sem sredino tega, nisem žalosten in tudi ne vesel. A sem zadovoljen, da sem po operaciji prišel nazaj in se nisem boril le za zlato skupino ampak za precej več. To je bilo tudi sporočilo drugim, da Toni Vodišek ni pozabljen, je tukaj in se bori za vrh. Četrto mesto je sicer le lesena medalja, ampak vzel sem tisto, kar mi je bilo dano in grem naprej."

Na prvenstvu je imel tudi veliko težav z opremo, skoraj je bilo videti, da bo porabil vse zaloge, ki jih je imel. "Padalo so mi že nadomestili, takoj po tekmi me je opremljevalec podaril novega. Za foile še ne vem, od obeh najboljših proizvajalcev sem jih vzel pred SP. Oba sta načeta in bom moral vaditi z drugim."

Foto: Elevatum Sports

Bil je tudi na Barkovljanki

V soboto se je udeležil slovenske regate na Barkovljanko do Trsta na jadrnici Adriatic Europa s krmarjem Dušanom Puhom. "Tradicionalno jadranje sem potiskal na stran, ker naj bi bilo to počasno. A ko si na barki in malo razumeš tudi taktiko, je drugače. Jadrali smo s hitrostjo sedmih do osmih vozlov, kar ni bilo veliko vetra. A ko sem pogledal na morje je bilo to dokaj hitro."

Jadrnica je bila na koncu tretja. "Tako sem bil za mesto boljši kot na SP (smeh). Bilo mi je v čast, da sem bil v družbi legendarnega krmarja Puha in dobre posadke jadralcev in jadralk. Zaradi nepredvidljivega vetra nizke jakosti ni bilo mogoče veliko prehitevati. Odločitev, da gremo po drugem mestu, ki smo ga imeli, loviti prvo, je bilo pravilna. Šli smo na zmago, to šteje."

Čeprav je kajtar, pa je dobil nekaj nalog tudi na Puhovi barki. "Vrtel sem mlinček, 'kofi', kot mu pravijo na tej barki. Delal sem tudi nekaj drugih stvari, veliko so mi pokazali in me tudi okarali, ko sem kaj storil narobe. Dobra izkušnja," je ocenil Vodišek.

Preberite še: