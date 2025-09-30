Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Torek,
30. 9. 2025,
18.00

Osveženo pred

0 minut

Marina Vodišek svetovno prvenstvo formula kite jadranje Toni Vodišek

Formula kite, svetovno prvenstvo, prvi dan

Uspešna vrnitev Tonija Vodiška #video

Toni Vodišek | Vodišek je prvi dan sklenil na četrtem mestu. | Foto Jadralna zveza Slovenije

Vodišek je prvi dan sklenil na četrtem mestu.

Foto: Jadralna zveza Slovenije

Četrto, tretje in dve drugi mesti so izkupiček prvega regatnega dne Tonija Vodiška in prvih štirih regat na svetovnem prvenstvu formule kite, ki se je danes začelo v Cagliariju na Sardiniji. Vodišek, za katerim je enajstmesečna rehabilitacija po operaciji kolena, se je vrnil v velikem slogu in v konkurenci 61 jadralcev prvi dan končal na 4. mestu.

Izjava Vodiška (video: Alan Bučar Vukšić):

Za Vodiška je to šele drugo tekmovanje po operaciji kolena pred osmimi meseci. Julija je zmagal na regati v Long Beachu pri Los Angelesu, prizorišču OI 2028. Pred odhodom na SP si je za cilj zadal uvrstitev med prvih osem, ki se bodo pomerili v izločilnih regatah.

Vodišek je danes zabeležil dve drugi mesti, tretje in četrto. Po prvem dnevu je v vodstvu tretji z OI in branilec naslova Singapurec Maximilian Maeder, drugi je domačin Riccardo Pianosi, aktualni svetovni podprvak in evropski prvak, tretji pa Švicar Gian Stragiotti. Na svetovnem prvenstvu ni olimpijskega prvaka Avstrijca Valentina Bonutsa, ki je poškodovan.

"Za rezultate smo rekli, da na tej, prvi tekmi, niso pomembni, a tudi niso bili slabi. Z mano je najboljša ekipa in gremo se čim več naučit za Los Angeles," je dejal Vodišek.

Marina Vodišek je danes prijadrala dve 19. mesti, eno 18. ter DNC, skupno je na 21. mestu.

Prvenstvo se bo nadaljevalo jutri s štirimi predvidenimi regatami. Zaključilo se bo z regato za najboljše v nedeljo.

