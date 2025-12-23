Odbojkarski klub i-Vent Maribor se je okrepil z izkušenim srednjim blokerjem Maticem Videčnikom, ki se po polletnem premoru vrača na odbojkarska igrišča, so sporočili iz štajerskega kluba.

Srednji bloker Matic Videčnik je prve odbojkarske korake naredil v Slovenski Bistrici pri klubu OK Svit, nato pa svojo pot nadaljeval v Calcit Volley Kamnik. Največji pečat v karieri je pustil pri ACH Volley Ljubljana, kjer je osem let osvajal lovorike v državnem prvenstvu in pokalnem tekmovanju.

V letih 2019 in 2021 je bil del slovenske reprezentance, s katero je na evropskih prvenstvih osvojil dve srebrni odličji. V izbrani vrsti je sodeloval tudi s Sebastijanom Škorcem, pod katerim bo služboval tudi v Mariboru.

Foto: OK i-Vent Maribor

"Prihod Matica v naš klub je velika stvar. Kljub več ponudbam iz drugih klubov se je odločil za Maribor, kjer bo s svojim znanjem, izkušnjami in kakovostjo pomagal mladi ekipi pri doseganju zastavljenih ciljev. Njegovo kakovost zelo dobro poznam in prepričan sem, da bo pomemben člen naše ekipe," je v klubski mikrofon dejal Škorc.

"Po polletnem premoru je želja po vrnitvi na igrišča prevladala. Klub i-Vent Maribor in trener Škorc sta znana po odličnem delu z igralci, ekipa pa ima velik potencial. Prepričan sem, da lahko še vedno igram na najvišji ravni. Cilj je vsaj medalja, vse skupaj pa lahko dosežemo le s trdim delom in ekipnim duhom," pa je misli strnil 32-letni Videčnik.