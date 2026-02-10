Slovenska odbojkarska zasedba ACH Volleyja bo v četrtek v Tivoliju gostila veliki Trentino in skušala podaljšati upe na uvrstitev v izločilne boje lige prvakov. Naloga bo zahtevna ne glede na to, ali bo v Ljubljani v dresu tekmecev nastopil eden najboljših odbojkarjev na svetu, Alessandro Michieletto.

Vlogo favorita so domači odbojkarji na današnji novinarski konferenci enoglasno prisodili italijanskemu velikanu. Ta je v prvem krogu skupinskega dela s 3:0 v nizih, a nikakor zlahka, opravil z Ljubljančani.

"Imajo velike igralce, kot so Michieletto, Sbertoli in Faure, ki so v ključnih trenutkih prve tekme tehtnico prevesili na svojo stran. Unovčili so bogate izkušnje, ki so po mojem mnenju presodile na prvi tekmi," se prvega dvoboja spominja trener ACH Volleyja Igor Kolaković.

Črnogorski strateg je vseeno poudaril, da se tekma začne z izidom 0:0, ne glede na to, kdo bo stal na drugi strani mreže. "Ne vemo, ali bo igral Michieletto, a na to se ne smemo zanašati. Moramo gledati nase in da bomo proti Trentinu igrali enakovredno tekmo," je dodal Kolaković.

Ne želi gledati na lestvico

Na lestvici skupine A je vodilni Ziraat iz Ankare, ki ima po štirih zmagah popoln izkupiček 12 točk. Sledi Trentino z osmimi točkami, ACH je zbral tri, eno pa francoski Tours. Položaj je zahteven, a s tem se vsaj trenutno v taboru oranžnih zmajev ne obremenjujejo.

"Trenutno ne želim gledati na lestvico. Vemo le, da bi nam zmaga proti Trentinu prišla zelo prav, a moramo iti iz tekme v tekmo in na koncu videti, kaj nam bo to prineslo," se v kalkulacije ni želel spustiti črnogorski strokovnjak. "Moramo gledati nase in da bomo proti Trentinu igrali enakovredno tekmo," pravi trener Igor Kolaković. Foto: Filip Barbalić

Vlogo favorita je tekmecem pripisal tudi kapetan zasedbe Tine Urnaut, čigar zdravje je po lastnih besedah "iz dneva v dan boljše".

"Trento je favorit, ali bo tu Michieletto ali ne. Vemo, da je eden najboljših odbojkarjev na svetu. V soboto je Trentino ob zmagi proti Piacenzi pokazal, da ima vrhunske igralce in se uvrstil v finale pokala. Mi moramo narediti vse za to, da igramo najboljšo možno odbojko, ko je žoga na naši strani," je povedal 37-letni Korošec.

Pomanjkanje zahtevnih tekem prinaša največji izziv

Čeprav je ACH pred sezono sestavil zavidanja vredno ekipo za slovenske razmere, včasih prav pomanjkanje zahtevnih tekem prinaša največji izziv.

"Težko je, četudi se v Sloveniji igra vse boljša odbojka. Vse več je mladih, talentiranih fantov, vsekakor pa je razlika, ko igraš z Ziraatom, Trentom, Toursom v primerjavi s slovenskim prvenstvom," je poudaril dolgoletni reprezentant.

"Vemo, da bomo na tekmah agresivno začeli od prve točke in naredili vse v naši moči, da dobimo točko po točko, niz po niz in na koncu, upam, odnesemo tudi zmago," pravi Tine Urnaut. Foto: CEV

Tudi ritem tekem vsakih nekaj dni ne omogoča ravno idealne priprave. "Na to nimamo vpliva. Narediti moramo vse, kar lahko nadziramo, torej da treniramo vsak dan na 120 odstotkih in skušamo umetno približati servise, sprejeme in napade, ki bodo pretili iz njihove strani in s tem dvigniti raven naše igre," je dodal Urnaut.

Velikokrat se v takem položaju skozi kariero ni znašel, a se s tem ne obremenjuje. "Želim vplivati na stvari, na katere sploh imam vpliv, treningi, tekme, prosti čas. Vse to, da se optimalno pripravimo. Vemo, da bomo na tekmah agresivno začeli od prve točke in naredili vse v naši moči, da dobimo točko po točko, niz po niz in na koncu, upam, odnesemo tudi zmago," je še končal Urnaut.

Dvoboj v Tivoliju se bo v četrtek začel ob 20. uri. Do konca bo nato le še en krog. V sredo, 18. februarja, bosta tekmi Tours - ACH in Trentino - Ziraat.

V četrtfinale neposredno vodi prvo mesto v skupini, drugouvrščene ekipe in najboljša tretja pa bodo odigrale dodatne tekme. Ostale tretjeuvrščene zasedbe bodo evropsko sezono nadaljevale v pokalu Cev.