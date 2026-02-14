Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Sobota,
14. 2. 2026,
14.00

Osveženo pred

6 ur, 22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Anže Lanišek Anže Lanišek Timi Zajc Timi Zajc Domen Prevc Domen Prevc

Sobota, 14. 2. 2026, 14.00

6 ur, 22 minut

ZOI 2026, Predazzo, skoki, velika skakalnica, tekma (m)

Olimpijski dan, ki lahko postane nekaj posebnega

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Domen Prevc | Foto Reuters

Foto: Reuters

Danes nas v Predazzu čaka še en pester dan. Ob 18.45 bo na veliki skakalnici sledil eden od skakalnih vrhuncev. Na sporedu bo moška posamična tekma na veliki skaklnici, na kateri bodo slovenske barve branili Domen Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc. Skakalce že ob 17.30 čaka poskusna serija.

Domen Prevc
Sportal Domen Prevc po enem skoku končal trening: dobil je znak za soboto

Vse oči bodo uprte v slovenskega skakalca Domna Prevca, ki v letošnji sezoni blesti. Naš skakalec na veliko napravo prihaja z lepo popotnico, na obeh uradnih treningih je bil namreč najdaljši. V četrtek je pristal pri 143,5 metra, v petek pa še pri 138,5 metra. In to so zagotovo daljave, ki lahko Prevca pred tekmo navdajajo z optimizmom.

Na zadnjem, petkovem treningu, je bil drugi Avstrijec Jan Hörl (137 metrov), tretji pa Japonec Ren Nikaido (134 metrov).

Vseeno pa velika skakalnica v Predazzu ne dopušča napak, tako da se obeta zelo zanimiva tekma. Po zaletišču se bosta od Slovencev spustila še Anže Lanišek in Timi Zajc, ki sta na petkovem treningu pokazala dobre skoke.

Startna lista:

1. Francesco Cecon (Ita)
2. Qiwu Song (Kit)
3. Mihnea Alexandru Spulber (Rom)
4. Muhammed Ali Bedir (Tur)
5. Kaimar Vagula (Est)
6. Daniel Andrei Cacina (Rom)
7. Fatih Arda Ipcioğlu (Tur)
8. Jules Chervet (Fra)
9. Vilho Palosaari (Fin)
10. Enzo Milesi (Fra)
11. Mackenzie Boyd-Clowes (Kan)
12. Vitaliy Kalinichenko (Ukr)
13. Tate Frantz (Zda)
14. Yevhen Marusiak (Ukr)
15. Hektor Kapustik (Slk)
16. Giovanni Bresadola (Ita)
17. Felix Trunz (Švi)
18. Alex Insam (Ita)
19. Danil Vassilyev (Kaz)
20. Ilya Mizernykh (Kaz)
21. Roman Koudelka (Češ)
22. Kevin Bickner (Zda)
23. Paweł Wąsek (Pol)
24. Sandro Hauswirth (Švi)
25. Artti Aigro (Est)
26. Antti Aalto (Fin)
27. Andreas Wellinger (Nem)
28. Niko Kytösaho (Fin)
29. Jason Colby (Zda)
30. Kamil Stoch (Pol)
31. Gregor Deschwanden (Švi)
32. Pius Paschke (Nem)
33. Timi Zajc (Slo)
34. Valentin Foubert (Fra)
35. Johann Andre Forfang (Nor)
36. Naoki Nakamura (Jap)
37. Marius Lindvik (Nor)
38. Kacper Tomasiak (Pol)
39. Vladimir Zografski (Bol)
40. Kristoffer Eriksen Sundal (Nor)
41. Stefan Kraft (Avt)
42. Stephan Embacher (Avt)
43. Felix Hoffmann (Nem)
44. Jan Hörl (Avt)
45. Philipp Raimund (Nem)
46. Daniel Tschofenig (Avt)
47. Anže Lanišek (Slo)
48. Ren Nikaido (Jap)
49. Ryoyu Kobayashi (Jap)
50. Domen Prevc (Slo)
 

Preberite še:

 
Jurij Tepeš
Sportal Jurij Tepeš iskreno o Niki Prevc in Niki Vodan: Vemo, v čem je težava
Jakov Fak, Anterselva, ZOI 2026
Sportal Interna bitka v slovenski reprezentanci: Jaka nam je spet pokazal, zakaj je še vedno najboljši
Anže Lanišek, mama
Sportal Mama slovenskega olimpijskega junaka Anžeta Laniška odprla srce
zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Anže Lanišek Anže Lanišek Timi Zajc Timi Zajc Domen Prevc Domen Prevc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.