Olimpijski dan, ki lahko postane nekaj posebnega

Danes nas v Predazzu čaka še en pester dan. Ob 18.45 bo na veliki skakalnici sledil eden od skakalnih vrhuncev. Na sporedu bo moška posamična tekma na veliki skaklnici, na kateri bodo slovenske barve branili Domen Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc. Skakalce že ob 17.30 čaka poskusna serija.

Vse oči bodo uprte v slovenskega skakalca Domna Prevca, ki v letošnji sezoni blesti. Naš skakalec na veliko napravo prihaja z lepo popotnico, na obeh uradnih treningih je bil namreč najdaljši. V četrtek je pristal pri 143,5 metra, v petek pa še pri 138,5 metra. In to so zagotovo daljave, ki lahko Prevca pred tekmo navdajajo z optimizmom.

Na zadnjem, petkovem treningu, je bil drugi Avstrijec Jan Hörl (137 metrov), tretji pa Japonec Ren Nikaido (134 metrov).

Vseeno pa velika skakalnica v Predazzu ne dopušča napak, tako da se obeta zelo zanimiva tekma. Po zaletišču se bosta od Slovencev spustila še Anže Lanišek in Timi Zajc, ki sta na petkovem treningu pokazala dobre skoke.

Startna lista:



1. Francesco Cecon (Ita)

2. Qiwu Song (Kit)

3. Mihnea Alexandru Spulber (Rom)

4. Muhammed Ali Bedir (Tur)

5. Kaimar Vagula (Est)

6. Daniel Andrei Cacina (Rom)

7. Fatih Arda Ipcioğlu (Tur)

8. Jules Chervet (Fra)

9. Vilho Palosaari (Fin)

10. Enzo Milesi (Fra)

11. Mackenzie Boyd-Clowes (Kan)

12. Vitaliy Kalinichenko (Ukr)

13. Tate Frantz (Zda)

14. Yevhen Marusiak (Ukr)

15. Hektor Kapustik (Slk)

16. Giovanni Bresadola (Ita)

17. Felix Trunz (Švi)

18. Alex Insam (Ita)

19. Danil Vassilyev (Kaz)

20. Ilya Mizernykh (Kaz)

21. Roman Koudelka (Češ)

22. Kevin Bickner (Zda)

23. Paweł Wąsek (Pol)

24. Sandro Hauswirth (Švi)

25. Artti Aigro (Est)

26. Antti Aalto (Fin)

27. Andreas Wellinger (Nem)

28. Niko Kytösaho (Fin)

29. Jason Colby (Zda)

30. Kamil Stoch (Pol)

31. Gregor Deschwanden (Švi)

32. Pius Paschke (Nem)

33. Timi Zajc (Slo)

34. Valentin Foubert (Fra)

35. Johann Andre Forfang (Nor)

36. Naoki Nakamura (Jap)

37. Marius Lindvik (Nor)

38. Kacper Tomasiak (Pol)

39. Vladimir Zografski (Bol)

40. Kristoffer Eriksen Sundal (Nor)

41. Stefan Kraft (Avt)

42. Stephan Embacher (Avt)

43. Felix Hoffmann (Nem)

44. Jan Hörl (Avt)

45. Philipp Raimund (Nem)

46. Daniel Tschofenig (Avt)

47. Anže Lanišek (Slo)

48. Ren Nikaido (Jap)

49. Ryoyu Kobayashi (Jap)

50. Domen Prevc (Slo)



